Afrique: Éliminatoires CAN 2027 - Les Lions à l'assaut des Mambas à Maputo

Dakar — L'équipe nationale du Sénégal affronte, vendredi à partir de 13 heures à Maputo, le Mozambique, pour le compte de la première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2027, dans le groupe J.

Les Lions, champions d'Afrique en titre, entament ainsi leur campagne qualificative par un déplacement au Mozambique, avec l'ambition de bien négocier cette première sortie.

En 2023, le Sénégal, alors dirigé par Aliou Cissé, avait dominé à deux reprises les Mambas lors des éliminatoires de la CAN 2024.

Pour sa première sur le banc des Lions en match officiel, le technicien franco-sénégalais Patrick Vieira cherchera à prolonger cette série et à conduire ses joueurs vers une troisième victoire consécutive face au Mozambique.