Afrique: Éliminatoires CAN 2027 - Les Lions à l'assaut des Mambas à Maputo

25 Septembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — L'équipe nationale du Sénégal affronte, vendredi à partir de 13 heures à Maputo, le Mozambique, pour le compte de la première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2027, dans le groupe J.

Les Lions, champions d'Afrique en titre, entament ainsi leur campagne qualificative par un déplacement au Mozambique, avec l'ambition de bien négocier cette première sortie.

En 2023, le Sénégal, alors dirigé par Aliou Cissé, avait dominé à deux reprises les Mambas lors des éliminatoires de la CAN 2024.

Pour sa première sur le banc des Lions en match officiel, le technicien franco-sénégalais Patrick Vieira cherchera à prolonger cette série et à conduire ses joueurs vers une troisième victoire consécutive face au Mozambique.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.