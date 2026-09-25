Sénégal: Plus de 8,5 milliards CFA nécessaires pour pérenniser le projet de Réserve du Delta du pays

25 Septembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Saint-Louis — La pérennisation du projet de la Réserve de biosphère transfrontière du Delta du Sénégal (RBTDS) nécessite un financement évalué à plus de 8,5 milliards de francs CFA, soit 15 millions de dollars, a-t-on appris du directeur des Parcs nationaux, colonel Ibrahima Guèye.

Cette évaluation a été faite à l'issue d'une table-ronde sur le financement durable de la Réserve de biosphère transfrontière du Delta du Sénégal (RBTDS), une rencontre tenue jeudi à Saint-Louis.

Des représentants des ministères en charge de l'Environnement de la Mauritanie et du Sénégal y ont pris part, ainsi que des partenaires du projet, comme le Fonds mondial pour l'environnement et l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS).

M. Gueye s'exprimait face à la presse, à Saint-Louis, à la fin d'une table ronde sur le financement durable de la Réserve de biosphère transfrontière du Delta du Sénégal (RBTDS).

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Le Sénégal et la Mauritanie comptent sur ces partenaires pour le financement de la Réserve de biosphère transfrontière du Delta du Sénégal, a souligné colonel Gueye.

Ce projet transfrontalier a été mis en place en 2022 et arrivera à terme cette année, a-t-il rappelé.

"Le Delta constitue une halte majeure pour plusieurs millions d'oiseaux migrateurs et fournit aux populations riveraines des services écosystémiques essentiels à la pêche, à l'élevage, à l'agriculture, à l'artisanat et au tourisme", a souligné le directeur des Parcs nationaux.

Le directeur du parc du Diawling, en Mauritanie, Daf Ould Sehla Ould Daf, a mis l'accent sur l'importance de cette réserve, justifiant ainsi la forte délégation mauritanienne présente à cette journée de réflexion.

Il a mis l'accent sur les objectifs de cette réserve, en citant notamment les activités génératrices de revenus, la protection de la nature, la recherche, entre autres points.

La Réserve de biosphère transfrontière du Delta du Sénégal couvre 641 768 hectares de part et d'autre du fleuve Sénégal et réunit des aires protégées de premier plan, dont le parc national des oiseaux du Djoudj.

Le parc national du Diawling, le parc national de la Langue de Barbarie, ainsi que plusieurs zones humides d'importance internationale au titre de la Convention de Ramsar, font également partie de ladite réserve.

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