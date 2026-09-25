Sénégal: L'édition 2026 de la traversée Dakar-Gorée prévue dimanche

Dakar — La 37ème édition de la traversée Dakar-Gorée va se dérouler dimanche, à partir de 11h 45 mn, annonce la Fédération sénégalaise de natation et de sauvetage (FSNS), précisant le départ sera donné à la plage de la Voile d'Or.

Cet événement sportif, culturel et citoyen constitue depuis 1985 l'un des plus grands rendez-vous de la natation en eau libre en Afrique, rappelle la Fédération sénégalaise de natation et de sauvetage dans un communiqué.

Il attire chaque année des nageurs de haut niveau, venus du Sénégal et d'autres pays, ainsi que des passionnés amateurs, ajoute la FSNS.

Elle signale que deux courses seront au programme, dont celle devant mettre aux prises la catégorie dite des "bonnets rouges", qui regroupe les nageurs professionnels. Ils sont appelés à concourir sur une distance de 5,2 km avec obligation de contournement de la bouée 12.

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La course B (bonnets blancs) est réservée aux nageurs amateurs sur une distance de 4,5 km sans obligation de contournement pour rallier l'île de Gorée.

Environ 800 nageurs sont engagés pour cette édition - 200 pour la course A, 600 pour la course B -, ajoute la Fédération sénégalaise de natation et de sauvetage.

La dernière édition, disputée le 28 septembre 2025, avait été remportée par Ousseynou Diop, chez les hommes, et Seynabou Cissé Ba, chez les dames.