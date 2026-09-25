Afrique: Méouane - Les ICS soutiennent quatre athlètes de wushu qualifiés aux JOJ 2026

Méouane — Les Industries chimiques du Sénégal (ICS) ont signé jeudi avec l'Union des clubs de wushu de l'arrondissement de Méouane, une convention destinée à accompagner dans la durée cette discipline que quatre jeunes de la zone vont représenter aux Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, a constaté l'APS.

Les quatre jeunes athlètes de wushu qualifiés pour les JOJ Dakar 2026 ont assisté à cette cérémonie tenue à Darou Khoudoss.

Les jeunes sportifs, tous âgés de 17 ans, sont originaires de Darou Khoudoss et de Mboro.

La cérémonie a réuni des autorités administratives et territoriales, des responsables du mouvement sportif, des encadreurs, des parents et des représentants des ICS.

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A cette occasion, l'adjoint au sous-préfet de Méouane, Amadou Garmi Wade, a salué "le mérite, les efforts et la détermination" des quatre jeunes compétiteurs.

Pour lui, leur qualification aux JOJ 2026 est le fruit de nombreuses heures d'entraînement, de sacrifices, de discipline et de persévérance, en plus de l'engagement de leurs entraîneurs et de leur entourage.

"'Votre qualification est déjà une belle réussite. Elle témoigne de vos capacités et constitue une source de très grande fierté pour vos familles, vos encadreurs et toute notre communauté", a-t-il déclaré.

M. Wade a invité les athlètes à aborder les JOJ 2026 "avec sérénité, détermination et fierté", dans le respect de leurs adversaires et des valeurs olympiques.

Le représentant du Comité national olympique et sportif sénégalais (CNOSS), Maguette Dièye, a félicité les quatre athlètes, pour leur qualification aux JOJ Dakar 2026, un rendez-vous sportif international qui se tiendra au Sénégal, pour la première fois sur le continent africain, du 31 octobre au 13 novembre.

Selon la responsable de la communication et du développement durable des ICS, Sandrina Gomez, la décision d'accompagner le wushu s'inscrit dans le cadre de la politique de responsabilité sociétale d'entreprise (RSE) des ICS et la volonté de cette société de soutenir les communautés riveraines de leurs zones d'intervention.

En tant qu'entreprise minière et industrielle produisant du phosphate et des engrais, mais faisant partie du tissu économique et social de l'arrondissement, il est "naturel" que les ICS soient engagés aux côtés des communautés riveraines, a-t-elle indiqué.

Selon Mme Gomez, la société a renforcé depuis 2024, son accompagnement spécifique au profit de l'Union des clubs de wushu de l'arrondissement de Méouane.

Cela s'est traduit notamment par la prise en charge du transport des athlètes, l'appui aux camps d'entraînement, l'octroi de subventions et la fourniture d'équipements sportifs, dont des tapis d'entraînement.

La convention nouvellement signée doit permettre de franchir une nouvelle étape, en inscrivant cet appui "dans la durée, pour le développement de l'activité au sein de l'arrondissement", a-t-elle ajouté.

Au-delà du wushu, les ICS soutiennent, dans leurs zones d'intervention, d'autres initiatives sportives, comme la construction et l'amélioration d'infrastructures, l'aide à l'organisation de compétitions et à la pratique de diverses disciplines.

Cheikh Ahmadou Tidiane Guèye, représentant le directeur général des ICS, a indiqué qu'en soutenant le wushu, l'entreprise minière vise notamment à faciliter la préparation et la participation des jeunes aux compétitions nationales et internationales.

Il a souligné le talent et le potentiel de performance de ces territoires, avec quelques moyens de s'exprimer.

M. Guèye a invité les quatre athlètes à avoir confiance en eux et à profiter des JOJ pour acquérir de l'expérience et poursuivre leur progression.

Mamadou Fall, responsable de la Ligue des arts martiaux et entraîneur national, a salué, de son côté, l'impact des ICS sur le développement des sports de combat dans l'arrondissement.

Mamadou Ndiaye, coach des quatre athlètes qualifiés, a relevé les progrès enregistrés par l'Union des clubs de wushu, grâce aux ICS.

Créée en 2017, cette entité regroupant les clubs de plusieurs localités de la zone, rencontrait, à ses débuts, des difficultés pour transporter ses athlètes jusqu'à Dakar.

Selon lui, 15 athlètes de la structure devraient intégrer les équipes nationales sur la période 2026-2027.

L'un des quatre athlètes qualifiés, Aliou Wade, s'est félicité de l'appui des ICS. "Le sport change une vie", a-t-il dit, appelant les jeunes à pratiquer une activité sportive et à cultiver le respect, la discipline et la persévérance.

Il a exprimé son ambition de "représenter dignement" le Sénégal aux JOJ Dakar 2026 et de tenter de décrocher une médaille.

Le maire de Darou Khoudoss, Magor Kane, a aussi salué l'initiative des ICS, leur assurant du soutien de sa collectivité.