Gabon: Pétrole et gaz - Le Président fait du capital humain le moteur de la souveraineté économique

Le Président de la République, Chef de l'Etat, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a effectué ce jour une visite à l'Institut du Pétrole et du Gaz (IPG) de Port-Gentil.

A cette occasion, il a réaffirmé la priorité accordée à la formation du capital humain gabonais, notamment dans les filières scientifiques, techniques, pétrolières, gazières et énergétiques.

Cette visite a permis au Chef de l'Etat de s'imprégner du contenu et de la qualité des enseignements dispensés au sein de cet établissement spécialisé. La présentation faite par les responsables de l'Institut lui a également permis d'apprécier les perspectives de renforcement et de diversification de l'offre de formation, afin de mieux répondre aux besoins croissants des entreprises du secteur.

Pour le Président de la République, le développement et la valorisation des ressources naturelles du Gabon doivent impérativement s'accompagner de la formation de compétences nationales capables d'en assurer l'exploitation, la transformation, la maintenance et la gestion.

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Le renforcement de l'Institut du Pétrole et du Gaz répond à une ambition, celle de permettre aux jeunes gabonais de se former sur place, dans des métiers directement liés aux besoins de l'économie nationale et aux perspectives de développement du pays.

Les jeunes issus des filières scientifiques pourront ainsi s'orienter vers des cursus professionnalisants leur permettant d'acquérir progressivement les qualifications nécessaires pour devenir techniciens, techniciens supérieurs ou ingénieurs dans les domaines pétrolier, gazier et énergétique.

À travers cette orientation, le Chef de l'Etat entend également encourager les nouveaux bacheliers à considérer les filières scientifiques et techniques comme de véritables voies d'avenir, d'excellence et d'insertion professionnelle.

Cette politique de formation revêt ainsi une importance particulière à Port-Gentil, principal bassin pétrolier du pays et territoire appelé à accueillir de nouvelles infrastructures industrielles et énergétiques nécessitant des compétences techniques hautement spécialisées.

La modernisation des installations existantes ainsi que le développement de nouvelles capacités de production énergétique, notamment à travers les centrales thermiques, exigent en effet la disponibilité de techniciens et d'ingénieurs qualifiés, capables d'en assurer durablement l'exploitation et la maintenance.

Capital humain, employabilité et souveraineté économique,une orientation qui repose sur une conviction forte du Président Brice Clotaire OLIGUI NGUEMA, à savoir, la souveraineté économique du Gabon passe aussi par sa capacité à former lui-même les femmes et les hommes dont son développement a besoin.

Le déploiement d'une offre nationale de formation spécialisée et de qualité doit permettre de réduire progressivement la dépendance aux formations à l'étranger et les charges qu'elles représentent pour l'Etat. Les ressources ainsi optimisées pourront être davantage orientées vers la modernisation des établissements nationaux et le renforcement de leurs capacités pédagogiques et techniques.

Former au Gabon, c'est investir dans les établissements gabonais, développer les compétences nationales et favoriser l'accès des jeunes aux emplois créés par l'économie du pays.

La visite du Président de la République à l'Institut du Pétrole et du Gaz traduit ainsi une orientation stratégique majeure , faire du capital humain l'un des principaux leviers de la transformation économique et industrielle du Gabon.

Disposer d'importantes ressources pétrolières et gazières constitue un atout considérable. Mais leur pleine valorisation dépend également de la capacité du Gabon à disposer de ses propres compétences.

Former aujourd'hui les techniciens et les ingénieurs gabonais, c'est préparer les femmes et les hommes qui feront fonctionner les industries et les infrastructures énergétiques de demain.