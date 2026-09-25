Gabon: Le Président de la République prend part à l'ouverture de l'année pastorale 2026-2027 à Port-Gentil

25 Septembre 2026
Gabonews (Libreville)
Par CP

Le Président de la République, Chef de l'Etat, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a pris part, ce dimanche, à la messe marquant l'ouverture officielle de l'année pastorale 2026-2027 du diocèse de Port-Gentil.

Célébrée en la Cathédrale Saint-Louis, cette cérémonie eucharistique a réuni prêtres, religieux et de nombreux fidèles dans une atmosphère de foi, de ferveur et de communion.

Présidant la célébration, l'évêque du diocèse, Monseigneur Eusebius Ogbonna Mangwu Chinekezi, a invité les chrétiens à ouvrir leur coeur à l'Esprit du Seigneur et à faire de leur foi un véritable chemin de transformation intérieure.

Dans son homélie, le prélat a rappelé quatre orientations essentielles pour guider la marche des fidèles vers le salut, à savoir, imiter Jésus-Christ, lui obéir, se laisser conduire par le Saint-Esprit et accomplir la mission confiée à chacun par Dieu. Il a également exhorté la communauté chrétienne à cultiver l'amour du prochain, la sincérité et la vérité, loin de toute forme d'hypocrisie.

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La procession des offrandes et la communion ont constitué les autres temps forts de cette célébration, qui ouvre pour le diocèse une nouvelle période d'évangélisation, d'engagement pastoral et de service en faveur des plus vulnérables.

Chrétien et fidèle catholique, le Président de la République a partagé avec la communauté diocésaine ce moment majeur de la vie de l'Eglise, témoignant ainsi de son attachement aux valeurs spirituelles de foi, de fraternité et de solidarité.

Au terme de la messe, le Chef de l'Etat a apporté son soutien financier aux travaux de réhabilitation de la Cathédrale Saint-Louis de Port-Gentil. Ce geste contribue à la préservation de cet édifice emblématique, lieu de prière, de rassemblement et de communion pour la communauté catholique de la capitale économique.

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