Maroc: Remise des diplômes de plusieurs promotions du Groupe SUP MTI

Rabat, dimanche 20 septembre 2026. Le Théâtre Mohammed V a accueilli une cérémonie particulière à l'occasion de la remise des diplômes de plusieurs promotions du Groupe SUP MTI.

Placée sous le signe de « 20 ans d'excellence, 20 ans de talents, 20 ans d'impact », cette rencontre a permis de célébrer à la fois les réussites des diplômés et deux décennies de parcours d'un établissement qui entend contribuer à la formation des compétences au Maroc et en Afrique.

Durant cette cérémonie, plusieurs diplômés ont été honorés, notamment ceux issus des cycles d'ingénieur, des Licences en informatique et en management, ainsi que des formations de niveau Master.

Une étape importante pour ces jeunes lauréats, venus marquer l'aboutissement de plusieurs années d'études, de travail et d'engagement.

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La cérémonie s'est déroulée en présence de nombreux invités, parmi lesquels des ambassadeurs, des représentants du corps diplomatique et des organisations internationales, le président du Groupe SUP MTI, Dr Abderahman Kriouille, le Directeur Général du CAFRAD, des enseignants, des membres du corps professoral, des diplômés, leurs familles ainsi que plusieurs personnalités invitées.

Au-delà de la remise des diplômes, l'événement a constitué un moment de reconnaissance envers toutes celles et ceux qui ont contribué, au fil des années, au développement de l'établissement et à l'accompagnement de ses étudiants.

Dans son intervention, le président du Groupe SUP MTI a salué les efforts consentis par les équipes pédagogiques et administratives.

Il a également adressé ses remerciements et ses encouragements au corps professoral pour le travail accompli au service de la formation des étudiants. Des prix de reconnaissance ont par ailleurs été décernés afin de mettre à l'honneur certaines contributions et certains engagements ayant marqué la vie de l'établissement.

Parmi les temps forts de la cérémonie figurait la remise d'un trophée d'honneur à Son Excellence Monsieur Abdelaziz Branly Oupolo, Ambassadeur Haut Représentant, en reconnaissance de son engagement en faveur de la coopération Sud-Sud et du renforcement des liens académiques et humains entre le Gabon et le Maroc.

Empêché d'assister personnellement à la cérémonie, l'Ambassadeur a été représenté par son Conseiller en communication, Ahmed Mouyaka, qui a reçu le trophée en son nom des mains du président du Groupe SUP MTI.

À cette occasion, le représentant de la mission diplomatique a adressé ses félicitations à la direction, au corps enseignant et à l'ensemble de la communauté SUP MTI pour ces deux décennies d'engagement et de contribution à la formation de nouvelles générations.

Cette distinction illustre également la dimension internationale et africaine de l'établissement. Le Gabon figure parmi les principaux pays subsahariens représentés au sein de SUP MTI, avec un nombre important d'étudiants accueillis dans ses différentes formations.

Au Théâtre Mohammed V, les applaudissements ont ainsi accompagné des parcours individuels, mais aussi une histoire collective. Celle d'une institution qui, après vingt années d'existence, entend poursuivre sa mission de formation et renforcer son impact au Maroc comme en Afrique.

Représentation de la République Gabonaise au Royaume du Maroc