Afrique: Projet Bélinga - Fortescue Belinga double sa flotte de forage et accélère le développement

Le projet Bélinga bat son plein. Fortescue Belinga a annoncé la prolongation de son contrat avec Capital Limited afin d'intensifier considérablement ses activités de forage sur le site, consolidant ainsi sa place parmi les programmes d'exploration de minerai de fer les plus actifs d'Afrique.Ce programme accéléré verra le nombre de foreuses passer de cinq à dix.

Le projet Bélinga passe de 5 à 10 foreuses, avec 375.000 mètres de forages prévus et 200 emplois directs supplémentaires.Objectif : réaliser environ 350.000 mètres de forage à circulation inverse et 25.000 mètres de forage au diamant dans les zones de Bélinga, Batouala et Boka Boka. Les travaux de forage constituent une étape cruciale vers le développement de la future mine.

Les résultats de ces travaux supplémentaires permettront de mieux cerner les ressources et orienteront les études techniques, les procédures d'obtention des autorisations et la planification nécessaire au développement de la mine et des infrastructures associées. « Le projet Belinga bat son plein. Ce programme de forage élargi témoigne des progrès significatifs que nous réalisons au Gabon », a déclaré Ed Kalajzic, PDG de Fortescue Belinga.

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« Belinga est un projet important pour Fortescue et pour le Gabon. L'intensification des activités de forage soutiendra nos travaux de définition des ressources et de développement du projet, tout en créant davantage d'emplois locaux et en renforçant les capacités du pays. Nous sommes fiers de collaborer avec le gouvernement gabonais et nos partenaires locaux pour faire avancer le projet Belinga de manière responsable et à un rythme soutenu. » poursuit-il

Emploi local : 83% de MIGabonais

Pour le Gabon, cette expansion se traduit par une intensification de l'activité sur le terrain, davantage d'opportunités d'emploi et une accélération des travaux techniques nécessaires pour faire passer le projet à sa phase de développement.

L'extension devrait faire passer progressivement le nombre d'emplois directs liés au projet d'environ 1.250 aujourd'hui à près de 1.450 à court terme. Les ressortissants gabonais représentent actuellement plus de 83% des effectifs et devraient continuer à constituer la majorité.

Capital Limited prévoit également de doubler ses effectifs.

De son côté, Brian Rudd, directeur exécutif de Capital, s'est félicité :« Nous sommes partenaires de forage à Belinga depuis trois ans, et nous sommes fiers de continuer à soutenir Fortescue alors que cet important projet entre dans sa prochaine phase. Le passage de cinq à dix appareils de forage témoigne de la solidité de notre partenariat et de notre engagement commun en faveur d'opérations sûres, efficaces et responsables. »

« Ce programme élargi renforcera également nos efforts en matière de développement de la main-d'oeuvre locale, en créant davantage d'emplois, de formations et d'opportunités de développement des compétences pour la population gabonaise, tout en renforçant les capacités de forage à long terme du pays. » fait savoir un des responsables.

Au-delà des emplois directs, l'intensification des activités créera des emplois indirects et de nouvelles opportunités économiques pour les entreprises, les fournisseurs et les prestataires de services gabonais.

Fortescue Belinga précise que parallèlement au programme de forage, elle poursuivra son engagement auprès des communautés et des autorités locales de l'Ogooué-Ivindo afin de soutenir les priorités identifiées au niveau local et de garantir le bon déroulement du projet.