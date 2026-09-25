Ile Maurice: Les actifs extérieurs en hausse de Rs 25 milliards

La Banque de Maurice a vu son bilan financier progresser au cours du mois d'août, principalement sous l'effet de la hausse de ses actifs extérieurs. Selon les données non auditées publiées par la Banque centrale, les actifs totaux sont ainsi passés de Rs 547,45 milliards (Mds) à fin juillet à Rs 572,42 Mds un mois plus tard, soit une progression de près de Rs 25 Mds.

Cette évolution s'explique en grande partie par l'augmentation des avoirs étrangers, qui ont atteint Rs 486,25 milliards contre Rs 461,28 Mds en juillet. Au sein de cette catégorie, les dépôts en or ont également progressé, passant de Rs 76,93 Mds à Rs 84,33 Mds. Dans le même temps, les liquidités et équivalents de trésorerie ont atteint Rs 112,30 Mds.

Cette hausse des actifs s'est accompagnée d'une progression des passifs de la Banque centrale. Leur montant total s'est établi à Rs 479,22 Mds en août, contre Rs 463,14 Mds à la fin du mois précédent. Les dépôts à vue du gouvernement ont notamment augmenté, passant de Rs 9,28 Mds à Rs 15,42 Mds. Pour sa part, l'argent en circulation est resté stable à Rs 71,34 Mds.

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Parallèlement, les instruments de politique monétaire ont légèrement reculé. Ils se chiffraient à Rs 115 Mds à fin août, contre Rs 117 Mds en juillet. Les capitaux et réserves de la Banque de Maurice sont, eux, restés inchangés à Rs 85,69 Mds, dont Rs 14 Mds de capital. Au terme du mois, le résultat global s'est également amélioré. Alors qu'il affichait un déficit de Rs 1,37 milliard à fin juillet, il s'est établi à un solde positif de Rs 7,50 Mds à fin août.