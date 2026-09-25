Ile Maurice: Volley-Ball - Ayden Miniopoo, le passeur qui monte

Ayden Miniopoo (17 ans) fait partie de la génération montante du volley-ball mauricien. Membre de la sé- lection masculine des moins de 18 ans qui compte déjà deux succès probants au niveau régional, il entend bien continuer à progresser.

Fils de Melchior Miniopoo qui a connu une belle carrière comme joueur, ayant évolué en France notamment et qui exerce toujours comme entraîneur, Ayden pouvait difficilement choisir une autre discipline même s'il a pratiqué le football à un moment donné. «Mon père ne m'a pas forcé à jouer au volley. J'y suis venu naturellement après avoir fait du foot au sein d'une académie avant», confie le jeune homme. «J'étais en Forme 2 quand j'ai commencé à apprécier le volley et de fil en aiguille, j'ai commencé à le pratiquer plus régulièrement. A un moment donné, le Directeur technique national (DTN), Zoran Kovacic, m'a invité à rejoindre la présélection nationale U18», se remémore-t-il.

Son intérêt pour le volley se transforme vite en véritable passion. Retenu pour les Jeux de la Commission de la Jeunesse et des Sports de l'océan Indien (CJSOI) aux Seychelles en août 2025 en tant que deuxième passeur, il participe au sacre mauricien au gymnase de Roche-Caïman. «Je ressentais un peu de stress mais ce fut une très belle expérience», se souvient-il.

Ayden Miniopoo a été retenu au sein de la présélection de beach volley en vue des JIOI de 2027 aux Comores.

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Parallèlement, Ayden touche aussi au beach volley. Il démontre de belles aptitudes et Zoran Kovacic le choisit en compagnie de Charles Li Wan Po pour former la paire qui défend les couleurs nationales aux Jeux d'Afrique de la Jeunesse en Angola en décembre 2025. Les résultats ne sont pas au rendez-vous mais cela reste une expérience enrichissante.

Ayden poursuit son chemin dans le volley en salle au sein du Club sportif de Pam- plemousses sous la férule de son père Melchior. Celui-ci prodigue des conseils à son fils et lui donne la possibilité de s'exprimer sur le terrain. Le jeune homme gagne en confiance et quand arrive le moment de constituer la sélection pour la première édition du Championnat des Nations U18 (CAVB - Zone 7) tenue à Madagascar en août dernier, le DTN fait tout naturellement appel à lui. Et cette fois, il sera titulaire à la passe. Il est également retenu pour le tournoi de beach volley aux côtés de Kellan Lal.

Ayden Miniopoo recevant le trophée récompensant le meilleur passeur du Championnat des Nations U18 de la zone 7 tenu à Madagascar en août dernier.

Dans le tournoi en salle, Ayden et ses camarades se montrent impériaux pour l'emporter en finale face à Madagascar en trois sets. En plus de cette belle médaille d'or, il se distingue sur le plan individuel en recevant le trophée de meilleur passeur ! En beach volley, Ayden repartira avec une médaille de bronze.

«Lors de ce tournoi à Madagascar, on a montré qu'on était la meilleure équipe de la région. C'était une expérience formidable. On a su gérer la pression de jouer devant un grand public. Je me suis aussi fait beaucoup d'amis. En beach, j'étais content de mon association avec Kellan et on a fait du mieux possible sachant que l'on ne s'était pas vraiment entraînés avant le départ», se réjouit notre interlocuteur.

Retenu au sein de la présélection de beach volley pour les Jeux des îles de l'océan Indien (JIOI) aux Comores prévus en août de l'année prochaine, Ayden rêve d'être du voyage. «Les JIOI aux Comores, c'est un rêve. Mais il faut que je continue à travailler et il ne faut pas prendre la grosse tête», estime celui que l'on retrouvera à la baguette au sein du CS Pamplemousses lors du championnat de première division de volley en salle qui débutera bientôt.