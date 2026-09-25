Ile Maurice: Une jeune femme de 19 ans localisée après trois semaines d'absence

Une enquête policière a été ouverte après qu'une jeune femme de 19 ans, considérée comme une personne vulnérable et faisant l'objet d'une mesure de protection judiciaire, a été retrouvée trois semaines après avoir quitté son domicile.

Selon les informations recueillies, des policiers se sont rendus, le jeudi 24 septembre, dans une résidence où la jeune femme était susceptible de se trouver. Sur place, un homme âgé d'une vingtaine d'années a confirmé qu'elle séjournait chez lui depuis le jeudi 3 septembre.

La jeune femme s'est ensuite présentée aux policiers. Interrogée sur les circonstances dans lesquelles elle avait quitté son domicile, elle aurait expliqué avoir volontairement rejoint le jeune homme avec lequel elle entretenait une relation.

Compte tenu de sa situation de vulnérabilité et de la mesure judiciaire dont elle fait l'objet, elle a été conduite dans un établissement hospitalier afin d'y être examinée et prise en charge. Des examens médicaux complémentaires ont également été effectués avec son consentement. Les prélèvements réalisés dans le cadre de ces examens ont été placés sous scellés avant d'être transmis au Forensic Science Laboratory pour analyse.

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La jeune femme a par la suite été placée sous observation. Une enquête a été ouverte par la police afin d'établir précisément les circonstances entourant cette affaire et de déterminer si une infraction a été commise.