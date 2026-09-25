Ile Maurice: 337 infirmiers bientôt recrutés

Entre 250 et 300 nouveaux patients atteints de cancer sont enregistrés chaque mois à Maurice. Un chiffre qui témoigne, selon le ministre de la Santé et du bien-être, Anil Bachoo, de l'ampleur du défi auquel le pays est confronté.

Le ministre intervenait le mardi 22 septembre au National Cancer Centre de Solferino, à Vacoas, lors d'une cérémonie au cours de laquelle deux salles ont été baptisées aux noms des Drs Hansa Gandhy Gunesee et Mahes warduth Gunesee, en recon naissance de leur contribution au secteur de la santé.

Les salles réservées respe ctivement aux femmes et aux hommes portent désormais leurs noms, en reconnaissan ce de plus de 35 années consacrées à la santé publique et de leur contribution à la prise en charge des cancéreux.

À cette occasion, Anil Bachoo a rappelé que le couple avait également apporté une contribution de Rs 25 millions au National Cancer Centre pour l'acquisition d'équipements médicaux. Un Memorandum of Understanding officialisant cette donation avait été signé en août 2020.

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Cette somme a notamment contribué à l'acquisition, en 2023, d'un Dual Energy Linear Accelerator, utilisé dans le traitement des tumeurs par radiothérapie. Selon le ministre, la contribution des Drs Gunesee a couvert 80 % du coût de cet équipement, les 20 % restants ayant été financés par le ministère de la Santé.

Le cancer, «un grand défi»

Anil Bachoo s'est égale ment attardé sur la situation du cancer à Maurice. Avec 250 à 300 nouveaux patients enre gistrés chaque mois, le ministre estime que la maladie consti tue «un grand défi» pour le pays. «Comment expliquer cette situation ?» s'est-il interrogé, tout en reconnaissant ne pas disposer d'une réponse précise sur les raisons de cette progression.

Face à l'ampleur du phénomène, il a insisté sur la nécessité de poursuivre les in vestissements et les collabo rations dans le domaine de la cancérologie. «Tout coup de main, tout soutien dans la lutte contre le cancer est le bienvenu», a-t-il déclaré.

Revenant sur le parcours du couple Gunesee, le ministre a rappelé que la Dr Hansa Gandhy Gunesee est présentée comme la première femme gynécologue dédiée employée à Maurice. Elle avait entre autres exercé à Rodrigues en 1969. Son époux, Dr Maheswarduth Gunesee, était chirurgien orthopédiste. Pour Anil Bachoo, leur parcours témoigne de leur engagement envers le système de santé et la population.

Des renforts dans les hôpitaux

Le ministre a par ailleurs annoncé un renforcement des effectifs du personnel infirmier. Une première vague de 137 éléments ayant déjà suivi leur for mation devrait prochainement intégrer le service de santé.

En parallèle, un exercice de recrutement d'environ 200 infirmiers sera mené par la Public Service Commission. Parmi ces nouvelles re crues, près de 60 infirmiers disposant de plus de dix ans d'expérience devraient être embauchés en Inde. Ils seront appelés à travailler dans les blocs opératoires.

Au total, ce sont donc 337 infirmiers qui devraient venir renforcer les effectifs du ser vice de santé. La question de la sécurité dans les établissements hospitaliers a aussi été abordée. Alors que certains patients font état d'un sentiment d'insécurité dans les hôpitaux, Anil Bachoo a indiqué que le ministère entend renforcer la présence des agents de sécuri té.

Des démarches sont déjà en cours afin de lancer prochainement un exercice de recrutement de vigiles. Cette mesure doit permettre d'accroître la sécurité au sein des établissements de santé et de répondre aux préoccupations exprimées par les patients.