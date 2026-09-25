Ile Maurice: Face à l'urgence climatique, Balendra Shah appelle la communauté internationale à l'aide

Le Premier ministre népalais Balendra Shah a appelé la communauté internationale à renforcer son soutien au Népal hier, jeudi 24 septembre, lors de son discours devant l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies (ONU).

Il a qualifié les inondations qui ont frappé le pays fin août d'«avertissement au monde» face aux dangers du changement climatique. Plus de 1 400 personnes ont péri et plus de 5 700 sont toujours portées disparues. Les dégâts économiques sont estimés à plusieurs milliards de dollars.

«Le Népal a contribué à moins de 0,1 % des émissions globales de gaz à effet de serre. Nous n'avons pas créé cette crise, et pourtant nous en payons le prix», a déclaré Balendra Shah.

Le Népal sollicite 20 millions de dollars auprès du Fonds des Nations unies pour les pertes et dommages. Le Premier ministre a également proposé la création d'un mécanisme de résilience climatique réunissant le Népal, la Chine et l'Inde.

Les États-Unis ont annoncé une aide de 31 millions de dollars pour la reconstruction. Le Royaume-Uni et les pays du G7 ont également promis leur soutien.