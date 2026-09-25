Ile Maurice: La maison Poncini inaugure sa nouvelle adresse

La maison Poncini a inauguré, vendredi 18 septembre, sa nouvelle boutique à Curepipe, à l'angle des rues Sir Virgil Naz et Sir William Newton. La maire de Curepipe, Tashyana Latchmana Pillay, et le Chief Executive Officer de l'enseigne, Jérôme Poncini, ont coupé le ruban en présence de l'équipe, de partenaires et d'invités. La boutique est ouverte au public depuis lundi.

Réparti sur deux niveaux, le magasin propose au rez-de-chaussée un espace dédié à l'horlogerie et à la joaillerie de luxe. Les collections de grandes marques internationales y côtoient les créations des ateliers mauriciens de la maison. L'art de la table y occupe également une place importante, avec notamment Le Creuset, ainsi que la coutellerie suisse Victorinox. Instruments d'écriture, accessoires et idées cadeaux complètent l'offre.

À l'étage, un salon privé permet aux clients de bénéficier d'un accompagnement personnalisé, dans un cadre plus intime, pour découvrir les différentes pièces en toute quiétude.

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L'inauguration a également été l'occasion de mettre en avant la philosophie de la maison. Les objets de valeur, tels que les montres et les bijoux, sont souvent appelés à traverser les générations. Pour Poncini, l'expertise des ateliers, le conseil et un service après-vente capable d'assurer leur entretien dans la durée sont ainsi indissociables des produits eux-mêmes.

Avec cette nouvelle adresse, l'enseigne entend poursuivre ses investissements à Maurice tout en restant fidèle à l'héritage transmis depuis plus d'un siècle.