Congo-Kinshasa: Au moins 41 morts dans un naufrage sur le lac Tanganyika

Au moins 41 personnes ont péri dans le naufrage d’un bateau assurant la liaison entre la Tanzanie et la République démocratique du Congo sur le lac Tanganyika. Quarante-neuf passagers ont été secourus et les opérations de recherche se poursuivent.

Le bateau, qui reliait le port de Kigoma, en Tanzanie, à la ville de Kalemie, dans la province congolaise du Tanganyika, transportait environ 100 personnes ainsi que des marchandises lorsqu’il a chaviré près du village de Mapera, au large de Kabimba.

Selon Norris Mulongoyi, ministre provincial des Transports du Tanganyika, au moins 41 personnes sont mortes et 49 autres ont pu être secourues.

Les recherches se poursuivent pour retrouver les passagers encore portés disparus.

Les circonstances exactes du naufrage restent à déterminer. Une rescapée, Annie Moyoni, a raconté à Radio Okapi que les passagers avaient été réveillés vers 1 heure du matin après avoir constaté que le bateau commençait à s’incliner sur un côté.

Une succession de drames sur les voies navigables

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Ce nouveau naufrage remet en lumière les risques persistants liés au transport lacustre en RDC, où les voies d’eau constituent un moyen de déplacement essentiel pour de nombreuses populations, notamment dans les régions où les infrastructures routières sont insuffisantes.

Les accidents d’embarcations y sont fréquents. Surcharge, insuffisance des équipements de sécurité et difficultés à établir avec précision le nombre de passagers à bord sont régulièrement évoquées après ces catastrophes, même si la cause du naufrage du MV MJP n’a pas encore été officiellement établie.

Le drame intervient moins d’un mois après l’incendie du MV Pacifique, un autre navire congolais opérant sur la liaison Kigoma-Kalemie. Le bateau avait pris feu le 28 août au port de Kigoma alors qu’il chargeait du carburant. Six membres de l’équipage avaient péri et un autre était porté disparu.

En juillet, au moins 20 personnes avaient également trouvé la mort dans le naufrage d’une embarcation en bois transportant notamment des élèves revenant des examens d’État, dans le centre de la RDC.

Sur le lac Tanganyika, comme sur les nombreux fleuves et lacs du pays, le transport par bateau reste indispensable à des millions de Congolais. Mais la répétition des accidents continue de poser la question du respect des normes de sécurité, du contrôle des chargements et de la disponibilité des équipements de sauvetage.

Alors que les recherches se poursuivent autour de Mapera, les autorités doivent encore établir les circonstances précises ayant conduit au chavirement du MV MJP.