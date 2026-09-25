Sénégal/Mozambique: L'équipe fait face au Mozambique - Une ossature qui combine maintien et ouverture

Pour sa première rencontre officielle à la tête des Lions, face au Mozambique, le onze de départ de Patrick Vieira combine continuité et renouvellement, avec quelques choix forts.

Patrick Vieira choisit un système qui permet de conserver des repères tout en introduisant de nouveaux profils. Le sélectionneur semble avoir maintenu un cadre tactique connu, le 4-3-3.

Le choix du gardien constitue l'un des premiers marqueurs de la nouvelle ère. Avec la retraite internationale d'Édouard Mendy, Yehvann Diouf qui bénéficie de la confiance du sélectionneur devra montrer ses marques. Moussa Niakhaté, promu capitaine, sera sans nul doute le patron de la ligne en défense.

Il sera renforcé par Lamine Sy, Sadibou Sané et El Hadji Malick Diouf. En milieu de terrain, on retrouve, Lamine Camara, Pape Matar Sarr et Pape Gueye, trois expérimentés. Ce trio offre donc un équilibre entre récupération, projection et capacité à jouer sous pression.