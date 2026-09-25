Sénégal: Discours contraires aux bonnes moeurs contre Véronique A. Ndeye - Le procés de Désiré Pascal Maty renvoyé au 02 octobre

25 Septembre 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Hadja Diaw Gaye

L'ancienne ministre de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire, Victorine Anquediche Ndéye, s'est désistée de sa constitution de partie civile et n'était pas devant la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar ce vendredi, mais l'action publique se poursuit contre Désiré Pascal Maty. Ce dernier, âgé de 34 ans et agent dans le ministère qui a été dirigé par Mme Ndéye, est poursuivi pour des faits présumés de discours contraires aux bonnes moeurs, d'injures publiques, de menaces et de diffamation.

L'affaire qui venait à la barre pour la première fois a été renvoyée au 2 octobre après que le tribunal a suivi le représentant du parquet qui s'est opposé à la demande de liberté provisoire formulée par la défense. Le représentant de la société a fait remarquer que n'importe qui aurait pu déposer une plainte vu la nature des propos tenus par le prévenu, dans les réseaux sociaux.

Interpellé par la Division spéciale de cybersécurité (Dsc), Désiré Pascal Maty, qui a été placé sous mandat de dépôt le 23 septembre, a fait une publication jugée discourtoise envers le maire de Niaguis. Cette dernière a déposé une plainte après avoir été alertée sur la sortie de Désiré Pascal Maty, par des proches. Au cours de l'enquête, le prévenu avait soutenu avoir réagi suite à des propos de Mme Ndéye.

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