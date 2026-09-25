Sénégal: Djirèye Clotilde Coly espère du coach « la performance » et une équipe solide

Pour son premier match à la tête des Lions, Patrick Vieira sera attendu sur le résultat et sur sa capacité à construire une équipe solide. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Djirèye Clotilde Coly, qui s'est exprimé dans un entretien avec Le Soleil Digital, estime que le nouveau sélectionneur dispose de la légitimité et de l'expérience nécessaires pour relever ce défi.

Ce vendredi, à 13 heures, à Maputo, Patrick Vieira vivra son baptême du feu sur le banc des Lions, face au Mozambique, en qualifications de la Can 2027. Et la tutelle ne cache pas sa confiance. Interrogée par Le Soleil Digital sur les objectifs assignés au nouveau sélectionneur, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Djirèye Clotilde Coly, salue en l'ancien international français « une figure emblématique du football mondial ».« C'est un sportif d'une grande valeur, qui possède une très solide expérience du haut niveau », souligne-t-elle, mettant en avant le parcours et la légitimité de Patrick Vieira. Ses attentes, elle les résume d'un mot : « la performance ».

Ce premier test revêt un caractère particulier, puisque le Sénégal devait initialement recevoir son adversaire à Dakar, avant que l'ordre des rencontres ne soit inversé. Le ministre assure que l'État accompagnera l'équipe nationale tout au long de ce périple : d'abord au Mozambique, puis au Kenya, le 29 septembre, et enfin à Marseille, en France, pour un match amical contre les Comores.

Elle indique qu'une réunion a été tenue avec la Fédération sénégalaise de football après la décision d'inverser les matchs, afin de revoir les différents aspects liés à l'organisation de la rencontre. « Tous les aspects logistiques, la délégation, l'accompagnement, tout cela a été revu avec la Fédération », a-t-elle précisé. Pour le ministère, le changement de programme ne modifie donc pas l'objectif : permettre aux Lions d'aborder cette première échéance dans les meilleures conditions.

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La Fédération garde la main sur le choix du sélectionneur Au-delà du seul résultat face au Mozambique, le ministre attend de Patrick Vieira qu'il pose les bases d'une équipe capable de s'inscrire dans la durée. « Les attentes portent également sur la construction ou la consolidation d'une équipe solide », a-t-elle expliqué, en référence aux nombreuses individualités de haut niveau dont dispose la sélection.

Le défi du nouveau sélectionneur sera ainsi de transformer ce potentiel individuel en force collective, dès les premières échéances. Djirèye Clotilde Coly a par ailleurs rappelé que le choix de Patrick Vieira relève de la Fédération sénégalaise de football, conformément à l'autonomie dont elle jouit. Le ministère, précise-t-elle, intervient principalement sur les questions de gouvernance, en veillant notamment au respect des critères de sélection et aux conditions de contractualisation. « C'est elle (la fédération) qui choisit le sélectionneur », a souligné le ministre, le rôle de la tutelle étant de s'assurer que le processus respecte le cadre institutionnel et l'intérêt général. Sur la décision de faire jouer le match aller au Mozambique, le ministre des Sports indique que la Fédération a avancé des arguments techniques que le ministère « accepte ».

Elle rappelle toutefois que le stade Léopold Sédar Senghor avait obtenu une homologation temporaire de la Caf et que son plan de mise à niveau se poursuit. Elle appelle surtout la Fédération à davantage d'anticipation, afin d'éviter les changements de dernière minute, qui peuvent avoir, selon elle, des conséquences sportives, organisationnelles et financières. Mais désormais, l'attention se tourne vers le terrain. Dès ce vendredi, Patrick Vieira et les Lions devront réussir leur entrée dans les qualifications de la Can 2027, prévue du 19 juin au 17 juillet au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda.