Afrique de l'Est: Un oléoduc reliant les ports, les marchés et l'avenir de la Corne de l'Afrique

La Corne de l'Afrique est à l'aube d'une transformation majeure, portée par un nouveau projet d'infrastructure de 660 millions de dollars américains. Ce projet promet de révolutionner la manière dont l'Éthiopie reçoit, stocke et distribue les produits pétroliers. Au coeur de ce projet se trouve un oléoduc de 120 kilomètres reliant Damerjog, à Djibouti, à Dewele, en Éthiopie.

Ce projet devrait réduire le temps de transport du carburant de cinq jours à un seul jour, améliorant ainsi considérablement l'efficacité de la distribution de carburant dans la région.

Le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré : « L'Éthiopie, Djibouti et le groupe Dangote vont développer un oléoduc de 120 kilomètres reliant Damerjog à Dewele, avec une capacité de stockage combinée de plus d'un million de mètres cubes aux deux extrémités. »

L'infrastructure de stockage est considérable, avec 375 000 mètres cubes à Damerjog et 875 000 mètres cubes à Dewele.

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Le Dr Brook Taye, PDG d'Ethiopian Investment Holdings, a expliqué : « Le dépôt de Dewele jouera un double rôle : d'une part, il offre à l'Éthiopie une réserve stratégique majeure à l'intérieur de nos frontières, capable d'assurer l'approvisionnement du pays pendant plusieurs mois ; d'autre part, comme il est directement relié à notre ligne ferroviaire, la distribution de carburant s'effectuera par rail en plus du transport par camion, ce qui réduira considérablement les contraintes de transit et les coûts globaux de transport. »

Ce projet est le fruit d'un partenariat entre Ethiopian Investment Holdings et le groupe Dangote, dont le coût d'investissement est estimé à 660 millions de dollars américains. Ce partenariat s'inscrit dans une approche plus large visant à utiliser les actifs publics et les investissements stratégiques pour attirer des capitaux, des technologies et une expertise en matière de gestion.

Aliko Dangote, fondateur du groupe Dangote, a joué un rôle clé dans ce partenariat, en apportant son expertise et ses ressources.

L'interdépendance économique entre l'Éthiopie et Djibouti ne cesse de croître, Djibouti offrant à l'Éthiopie sa principale porte d'entrée maritime et un accès stratégique aux routes commerciales internationales.

Ce partenariat illustre parfaitement comment l'intégration régionale peut créer des opportunités mutuellement bénéfiques pour la croissance et le développement économiques. Les deux pays collaborent pour créer une économie plus intégrée et mieux connectée, le projet de pipeline constituant un élément clé de cet effort.

Lors de son discours d'inauguration, le président djiboutien Ismail Omar Guelleh a souligné l'importance de l'intégration régionale, déclarant : « Nous sommes déterminés à travailler main dans la main avec nos homologues éthiopiens pour créer une économie plus intégrée et mieux connectée. Ce projet de gazoduc est un élément clé de cet effort, et nous sommes convaincus qu'il aura un impact significatif sur l'économie régionale. »

Il a également souligné : « Le développement de nos infrastructures est crucial pour notre croissance économique, et nous travaillons sans relâche pour créer un environnement commercial plus favorable. »

Le président Guelleh a également mis en avant les avantages potentiels du projet, déclarant : « Ce pipeline permettra non seulement de réduire le temps de transport du carburant, mais il créera également de nouvelles opportunités en matière de commerce, d'investissement et de croissance économique. Nous sommes convaincus que ce projet changera la donne pour notre région, et nous sommes déterminés à le mener à bien. »

Le projet aura un impact significatif sur l'économie régionale, en créant de nouvelles opportunités en matière de commerce, d'investissement et de croissance économique.

Selon la vision d'Aliko Dangote, les lacunes en matière d'infrastructures limitent la croissance industrielle et découragent les investissements. Cependant, il considère ces lacunes comme une opportunité de jeter les bases d'une transformation économique. Grâce aux infrastructures, l'industrie peut prospérer, des emplois sont créés et la prospérité s'installe.

En conclusion, ce projet pétrolier de 660 millions de dollars américains constitue une avancée majeure qui promet de transformer le paysage économique de la Corne de l'Afrique. Il créera une nouvelle géographie économique, reliant la porte d'entrée maritime de Djibouti à l'économie intérieure de l'Éthiopie, et démontrera comment les infrastructures peuvent faire de l'intégration régionale une réalité commerciale.

Principaux avantages du projet

Les principaux avantages du projet comprennent la réduction du temps de transport du carburant, qui passe de cinq jours à un jour, l'amélioration de l'efficacité de la distribution du carburant, l'augmentation de la capacité de stockage (avec une capacité totale de 1,25 million de mètres cubes), la création d'une chaîne d'approvisionnement multimodale reliant les ports, les installations de stockage, les oléoducs, les voies ferrées et les marchés, ainsi que le renforcement de l'interdépendance économique entre l'Éthiopie et Djibouti.

Le projet devrait être achevé d'ici deux ans, et son succès dépendra de la capacité des partenaires à tenir leurs engagements. Comme l'a déclaré le Premier ministre Abiy Ahmed : « Les annonces suscitent des attentes ; les résultats gagnent la confiance. Nous devons désormais transformer cet engagement en un oléoduc opérationnel. » S'il est mené à bien comme prévu, le projet aura un impact durable sur la région, en stimulant la croissance économique et en favorisant l'intégration régionale.

Perspectives d'avenir

Le projet a le potentiel de redessiner la géographie économique de la Corne de l'Afrique, en reliant la porte d'entrée maritime de Djibouti à l'économie intérieure de l'Éthiopie. Cela créera de nouvelles opportunités en matière de commerce, d'investissement et de croissance économique, et démontrera comment les infrastructures peuvent transformer l'intégration régionale en une réalité commerciale. Le succès du projet dépendra également de la capacité des partenaires à attirer de nouveaux investissements et à créer un environnement commercial favorable.

Intégration régionale

Le projet s'inscrit dans le cadre d'un effort plus large visant à promouvoir l'intégration régionale dans la Corne de l'Afrique. La région présente un potentiel de croissance économique considérable, avec un marché vaste et en expansion, ainsi que des ressources naturelles abondantes. Cependant, elle est également confrontée à des défis majeurs, notamment des lacunes en matière d'infrastructures et une diversification économique limitée. Le projet contribuera à relever ces défis en créant une nouvelle géographie économique et en favorisant l'intégration régionale.