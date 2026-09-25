Tunisie: En marge de l'ONU, Tunis et La Valette relancent leur partenariat bilatéral

Tunis — Le ministre des affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ali Nafti, a rencontré, jeudi, à New York, son homologue maltais, Chris Fearne, en marge de la 81e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, rapporte un communiqué du ministère publié vendredi matin.

Au cours de cette réunion, le chef de la diplomatie tunisienne a félicité le ministre maltais pour sa récente prise de fonctions, réaffirmant la volonté de la Tunisie de renforcer des relations bilatérales ancrées dans un traité d'amitié et de coopération signé en 2005.

Les deux parties ont évoqué les préparatifs du 60e anniversaire des relations diplomatiques Tuniso-maltaises, prévu en 2027, incluant des visites de haut niveau et la tenue de la 12e Commission mixte.

Les discussions ont également porté sur le développement de la coopération dans les domaines de la formation diplomatique, du commerce, de l'investissement et de la culture, ainsi que l'accélération des procédures de mise à jour du cadre réglementaire bilatéral.

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Les deux ministres ont aussi échangé sur le partenariat Tuniso-européen et la nécessité de l'adapter aux évolutions de la région euro-méditerranéenne, plaidant pour une Méditerranée préservée comme espace de paix et de prospérité partagée.