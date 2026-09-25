Afrique: Nafti à l'ONU - L'UA reconnaît le rôle actif de la Tunisie sur le continent

Tunis — Le président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, a chargé le ministre des affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ali Nafti, de transmettre ses salutations au président de la République, Kaïs Saïed, et sa reconnaissance pour le rôle de la Tunisie dans le soutien à l'action africaine commune.

C'était lors d'une rencontre tenue, jeudi, à New York, en marge de la 81e session de l'Assemblée générale de l'ONU, lit-on dans un communiqué du ministère des affaires étrangères.

Le président de la Commission a exprimé sa confiance en la capacité de la Tunisie à poursuivre sa contribution aux efforts de l'UA face aux défis du continent, notamment, dans les secteurs de la sécurité, de l'économie, des sciences, de la technologie, de l'environnement et des énergies renouvelables.

Lors de cette réunion, Nafti a réaffirmé l'attachement de la Tunisie aux principes fondateurs de l'UA ainsi sa ferme volonté de renforcer la coopération africaine et de concrétiser l'Agenda 2063.

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Il a à ce propos soutenu le processus de réforme de l'UA via le comité présidentiel chargé du suivi des réformes, rappelant la participation tunisienne aux opérations de maintien de la paix onusiennes.

Sur le plan économique, il a mis en avant la ratification tunisienne de la ZLECAf et le rôle du Centre d'excellence africain pour les marchés inclusifs, hébergé à Tunis, dans la dynamisation des échanges interafricains.

Sur le plan multilatéral, Nafti a plaidé pour un partenariat renforcé UA-Ligue arabe, notamment, dans le cadre de la présidence tunisienne du Conseil de la Ligue au niveau ministériel, réitérant la centralité de la cause palestinienne et l'urgence d'une coordination afro-arabe aux Nations Unies.

La question des candidatures tunisiennes à des postes au sein des institutions de l'UA a été également au menu des discussions entre les deux parties responsables.