Afrique: CAN-2027 (Elim.GrH/1re J.) - La Tunisie fait match nul avec l'Ouganda (1-1)

24 Septembre 2026
Tunis Afrique Presse (Tunis)
Par S-Bak

TUNIS — La sélection tunisienne de football a fait match nul avec son homologue ougandaise (1-1), en match comptant pour la première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2027 (Groupe H), disputé jeudi soir au stade Hammadi Agrebi de Radès.

Les buts ont été inscrits par Adem Arous (12) pour la Tunisie, et par Rogers Mato (68) pour l'Ouganda.

Dans l'autre match du groupe, disputé plus tôt à Tripoli, la Libye et le Botswana se sont séparés également sur un score de parité (2-2).

Lors de la deuxième journée, la Tunisie affrontera le Botswana, lundi prochain à Radès, tandis que l'Ouganda accueillera la Libye, mardi.

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