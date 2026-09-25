Congo-Kinshasa: Le procès de deux généraux sur la chute de la ville de Bukavu s'ouvre, l'audience suivante fixée au 9 octobre

En République démocratique du Congo (RDC), le procès de la chute de la ville de Bukavu aux mains de l'AFC/M23, en février 2025, s'est ouvert ce 25 septembre à Kinshasa devant la Haute Cour militaire. Deux officiers comparaissent : le général-major Robert Anvul Yav, alors commandant de la région militaire, et le général de brigade André Ehonza, qui dirigeait le secteur opérationnel Sukola 2 Nord. Ils sont poursuivis notamment pour lâcheté et démoralisation des troupes.

Les deux officiers sont arrivés au palais de justice sous escorte, après avoir été extraits de la prison militaire de Ndolo à quelques kilomètres. En treillis, ils déclinent leur identité, assistés de leurs avocats. Puis le greffier détaille les charges : à la lecture de l'acte d'accusation, le général Robert Anvul Yav est poursuivi pour lâcheté, démoralisation des troupes, mais aussi pour avoir engagé des combats sans disposer, selon l'accusation, d'un potentiel offensif adéquat. Le général André Ehonza répond, lui, des deux premières infractions.

Le dossier revient notamment sur la perte successive de plusieurs positions dans le Sud-Kivu, province de l'est de la RDC : Kalehe, Kavumu, Katana, puis Bukavu. L'accusation reproche aux deux officiers d'avoir abandonné ces agglomérations sans opposer la moindre résistance. Le général Yav est également mis en cause pour avoir remis aux Wazalendo, considérés alors comme des troupes alliées, des mortiers de 82 millimètres et des mitrailleuses Kalachnikov (PKM), dont certaines munitions étaient périmées et certaines armes défectueuses.

Des peines légères lors d'un procès sur la chute de Goma

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

À l'ouverture des débats, la défense demande deux semaines pour examiner les pièces du dossier. Demande acceptée : prochaine audience le 9 octobre.

Les faits reprochés sont passibles de la peine de mort. Mais lors d'un procès similaire sur la chute de la ville de Goma aux mains des rebelles, la Haute Cour n'avait prononcé que des peines légères, ne dépassant pas deux ans.