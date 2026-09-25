Afrique: Éliminatoires CAN 2027 - Le Sénégal tenu en échec pour la première de Patrick Vieira

D'abord séduisant, puis brouillon, le Sénégal, avec son nouvel sélectionneur Patrick Vieira, a concédé le match nul face au Mozambique pour son premier match de qualifications pour la CAN 2027.

Il suffit de regarder le onze de départ de l'équipe du Sénégal contre le Mozambique, ce vendredi, pour la première journée des éliminatoires, pour se rendre compte qu'une page se tourne avec l'arrivée de Patrick Vieira.

Du dernier match officiel, le terrible huitième de finale perdu contre la Belgique, à cette rencontre à Maputo, seuls deux joueurs ont « survécu » dans l'équipe de départ : Moussa Niakhaté et Pape Guèye.

Certes, il y a les blessures (Mané) et les suspensions (Iliman Ndiaye) mais le nouveau sélectionneur fait des choix forts pour ses débuts, en lançant par exemple Sadibou Sané, pour sa première sélection, dans l'axe, à côté de Niakhaté, capitaine, laissant sur le banc l'ex-préposé au brassard, Kalidou Koulibaly. Incontournable pendant la CAN et la Coupe du monde, Idrissa Guèye était également remplaçant, le milieu étant géré par le trio Pape Guèye - Lamine Camara - Pape Matar Sarr.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ce dernier est peut-être celui qui a le mieux validé les choix de Vieira, en étant dans un rôle hybride de milieu défensif-offensif et surtout celui qui déclenche le pressing.

Il y a du bon, du très bon même, en première période, avec du rythme, du pressing de la part des Lions de Vieira. Le joueur le plus en vue dans les premières minutes a été Abdallah Sima, dans presque tous les bons coups offensifs en première période. S'il a manqué de réactivité dans certaines décisions, il a bien servi Nicolas Jackson pour ouvrir le score (30e) et matérialiser une domination totale des Lions à cet instant du match.

Car en face, le Mozambique n'avait pas les armes, n'arrivant même pas à toucher le ballon dans la surface adverse pendant les 40 premières minutes. Son seul espoir se nommait Geny Catamo, et le numéro dix, qui évolue au Sporting Lisbonne (Portugal), ne va pas les décevoir. Alors que les Sénégalais avaient la rencontre entre les mains, ils se font surprendre sur un corner vite joué à deux et sur une frappe à l'entrée de la surface de Catamo qui finit dans le petit filet de Yehvann Diouf (45e+2).

Une seconde période tendue

Un coup sur la tête des hommes de Vieira qui ne l'avaient sans doute pas vu venir. Et débute ainsi le moins bon. Au retour des vestiaires, les Lions semblent avoir perdu le fil, n'ont plus d'allant et se font davantage bousculer par les hommes de Condé Chiquinho. Camara écope d'un carton jaune, Sima rate une belle occasion de redonner l'avantage aux siens et Vieira décide de lancer Ibrahim Mbaye (63e).

L'entrée de l'ex-Parisien, aujourd'hui à Aston Villa (Angleterre), n'a forcément permis de remettre le Sénégal à l'endroit. Ni le renfort de Pape Moussa Fall, actuel meilleur buteur de la Ligue 2 française.

Une première mitigée donc pour les premiers pas comme sélectionneur pour Patrick Vieira qui devra cheminer avec la pression ces prochains jours et aller chercher sa première victoire sur la pelouse de l'Ethiopie mardi 29 septembre (13h TU).