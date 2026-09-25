analyse

La région sud de la République démocratique du Congo (RDC) est connue sous le nom de Ceinture de cuivre, en raison de ses riches gisements de cuivre et d'autres minerais.

Cette région a notamment fourni l'uranium utilisé pour fabriquer les premières armes nucléaires américaines construites dans le cadre du projet Manhattan (1942 à 1947) aux États-Unis. Deux bombes atomiques ont ensuite été larguées sur les villes japonaises d'Hiroshima et Nagasaki en 1945.

La principale source d'uranium du projet Manhattan était la mine de Shinkolobwe, située dans la région de la Ceinture de cuivre, dans le sud-est de la RDC. Elle est officiellement fermée à l'exploitation depuis 2004.

La RDC n'a officiellement déclaré aucune exportation d'uranium depuis des décennies.

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Cependant, nos récentes recherches montrent que des quantités importantes d'uranium non déclarées sont probablement en train de quitter le pays aujourd'hui. Je suis géologue spécialisé dans l'analyse des données relatives à la composition chimique et minérale des roches. Je travaille principalement avec des données géographiques et des données spatiales comme les statistiques régionales sur le cobalt, et j'en tire des conclusions.

Nos recherches sont les premières à prendre systématiquement en compte deux facteurs cruciaux :

la présence géologique naturelle de l'uranium et du cobalt

leur comportement similaire lors du traitement chimique.

L'uranium et le cobalt coexistent dans les roches et réagissent de la même manière aux traitements chimiques, ce qui rend leur séparation difficile.

Nous avons ainsi pu établir une estimation unique de la quantité d'uranium en jeu lors de l'extraction et de l'exportation du cobalt.

Très peu de données sur les concentrations d'uranium dans les minerais ou sur les étapes chimiques de préparation du cobalt avant son expédition sont accessibles au public. Il existe également très peu de données sur les étapes chimiques de préparation du cobalt avant son expédition. Nous avons obtenu nos estimations en utilisant des cartes géologiques pour modéliser les teneurs probables en uranium dans les minerais de cobalt.

Nous avons combiné ces teneurs avec la quantité de minerai traitée dans chaque usine de la Ceinture de cuivre. Nous y avons ajouté un modèle du comportement de l'uranium au cours des traitements chimiques préalables à l'expédition.

Le résultat final établit un lien entre la production de cobalt et les exportations probables d'uranium. Nos calculs montrent que, dans les scénarios les plus plausibles, 2 000 à 5 000 tonnes d'uranium naturel auraient été exportées depuis la RDC dans des cargaisons d'hydroxyde de cobalt entre 2000 et 2024.

Moins de 10 % de ces matières semblent avoir été déclarées publiquement à l'Agence internationale de l'énergie atomique. Cette agence est chargée de la comptabilité et des garanties relatives à l'uranium. La majeure partie de ces matières a été exportée vers la Chine, qui domine le marché mondial du cobalt.

D'après nos calculs, cette quantité d'uranium pourrait être transformée en matière suffisante pour fabriquer environ 600 à 1 500 armes nucléaires. Elle pourrait également alimenter un réacteur nucléaire à eau légère standard pendant 10 à 25 ans.

Nos conclusions mettent en évidence une faille importante. Elle touche la comptabilité nucléaire et la surveillance environnementale au sein d'une chaîne d'approvisionnement en minéraux critiques. Dans les semaines qui ont suivi la publication de notre étude en juillet 2026, la RDC a lancé une campagne de vérification analytique de la teneur en uranium des cargaisons de cobalt destinées à l'exportation. Les autorités congolaises consulteront également l'Agence internationale de l'énergie atomique.

Mais il faut aller plus loin.

Assembler les pièces du puzzle

Le risque spécifique lié aux exportations d'uranium en tant que sous-produit du cobalt ne relève pas d'un accès clandestin aux gisements ni de la contrebande. Il découle d'une coïncidence géologique.

Le cobalt est essentiel à de nombreux équipements et technologies modernes, tels que les smartphones et les ordinateurs portables. Le sud de la RDC est la source de 70 % du cobalt mondial. Les minerais qui approvisionnent cette production de cobalt se trouvent à proximité de plusieurs gisements d'uranium à forte concentration, comme celui de Shinkolobwe, qui parsèment la région.

Ces gisements se sont formés il y a environ 600 millions d'années. C'était avant que les premiers animaux ne marchent sur la terre ferme. Depuis quelques millions d'années, l'eau de pluie a emporté l'uranium de ces gisements. Il s'est ensuite répandu dans toute la Ceinture du cuivre. L'hétérogénite est le principal minéral qui fournit le cobalt. Elle peut adsorber -- c'est-à-dire retenir -- cet uranium lorsqu'il passe à proximité.

Il en résulte que les mêmes minéraux qui constituent la majeure partie de l'approvisionnement mondial contiennent souvent des quantités élevées d'uranium.

Nous avons passé en revue plusieurs études antérieures. Elles montrent que l'uranium et le cobalt présentent des comportements chimiques similaires traitement des minerais pratiqué en RDC.

Ainsi, une grande partie de l'uranium extrait du sol lors de l'exploitation des minerais de cobalt peut rester dans le produit final prêt à l'exportation.

Les raffineries peuvent suivre des procédés bien définis pour éliminer l'uranium du cobalt. Les discussions sur ces techniques n'ont véritablement commencé que ces dernières années, à partir de 2020 environ. Elles ne sont pas courantes. Nous avons compilé les registres d'importation de la RDC concernant les produits chimiques nécessaires à l'élimination de l'uranium. Nous avons constaté que seules trois des 31 exploitations que nous avons étudiées semblaient mettre en oeuvre de manière systématique des mesures d'élimination de l'uranium.

Nous avons élaboré un modèle tenant compte de la présence simultanée de l'uranium et du cobalt ainsi que de leurs comportements similaires dans les processus chimiques de traitement. Cela nous a permis d'établir une estimation unique de la quantité d'uranium concernée. Le résultat final établit un lien entre la production de cobalt et les exportations probables d'uranium.

Les risques

L'ampleur même de l'industrie du cobalt en RDC pose un problème de comptabilisation de l'uranium, quelles que soient les teneurs en uranium des minerais ou les stratégies de séparation. Le pays a exporté plus de 200 000 tonnes de cobalt en 2024.

Chaque cargaison devrait faire l'objet d'un contrôle de radioactivité à son arrivée dans les ports ou lors du passage des frontières. Elle devrait être signalée si un compteur Geiger -- qui détecte et mesure les rayonnements -- affiche un niveau trop élevé. Cependant, ce système nécessite une utilisation systématique d'instruments de mesure sensibles. Or, on sait que des cargaisons à forte teneur en uranium échappent au contrôle réglementaire.

Même si les mines de la RDC mettaient systématiquement en oeuvre des stratégies d'élimination de l'uranium afin de maintenir les produits à base de cobalt dans les limites internationales de radioactivité applicables au transport maritime, une quantité d'uranium suffisante pourrait atteindre la Chine pour permettre la fabrication d'environ 12 armes nucléaires par an. Ce chiffre repose sur nos calculs et sur la taille de l'industrie du cobalt en RDC.

Ce flux d'uranium non déclaré représente un risque évident pour la sécurité mondiale. Nos résultats mettent également en évidence un risque plus large pour les populations et les écosystèmes situés à proximité de ces mines.

Les travailleurs sont exposés à cet uranium lorsqu'ils travaillent dans les mines. Nous estimons que 1 000 à 4 000 tonnes d'uranium ont été rejetées sous des formes très mobiles dans des bassins de résidus miniers, des sites où sont stockés les matériaux issus de l'exploitation minière. Cela représente un risque pour la santé et la sécurité environnementale des communautés voisines.

Des études antérieures ont montré que certaines populations de mineurs et de communautés vivant à proximité des mines en RDC présentaient des signes d'exposition à l'uranium. Ces signes apparaissent dans des analyses de sang et d'urine. Nos recherches montrent que ce risque doit être pris en compte sur l'ensemble de la Ceinture de cuivre.

Ce qu'il faut faire maintenant

Il faut d'abord mesurer systématiquement la teneur en uranium des produits à base de cobalt. C'est une première étape essentielle pour instaurer la transparence. Cela impliquerait qu'un organisme indépendant prélève des échantillons représentatifs des cargaisons de cobalt et mesure la quantité précise d'uranium présente afin d'établir un registre commun.

Outre l'analyse des cargaisons sortantes, nous recommandons également de surveiller l'exposition aux rayonnements des travailleurs de l'industrie du cobalt en RDC. Nos résultats indiquent que même les minerais présentant des teneurs modestes en uranium constituent un risque d'exposition potentiel. En effet, ils peuvent finir par atteindre des concentrations élevées au cours du traitement.

Des politiques sont également nécessaires pour imposer le traitement des produits à base de cobalt afin d'en retirer l'uranium. Elles doivent ensuite imposer son stockage sous des formes stables dans des zones de résidus isolées des réseaux publics d'approvisionnement en eau.