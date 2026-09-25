Angola: Le pays plaide pour une plus grande utilisation des solutions spatiales en Afrique

Luanda — L'Afrique doit renforcer ses capacités à concevoir, développer et appliquer des solutions spatiales en adéquation avec ses priorités, a affirmé jeudi à Abidjan (Côte d'Ivoire) le ministre des Télécommunications, des Technologies de l'information et de la Communication sociale, Mário Oliveira.

S'exprimant lors de la première édition du salon continental Africa Space Expo (ASPEX 2026), le gouvernant angolais a plaidé pour une coopération africaine accrue afin de transformer les technologies spatiales en solutions pour le développement du continent.

« Les capacités existent. Les talents existent. Il nous faut les connecter, créer des marchés et transformer les connaissances en résultats », a reconnu le ministre.

Lors de la première journée de l'événement, qui se tient jusqu'à samedi 26, dans la capitale ivoirienne, Mário Oliveira a présenté la vision de l'Angola concernant le rôle stratégique des technologies spatiales dans le développement économique, la transformation numérique et le renforcement de la coopération entre les pays africains.

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À cette occasion, le ministre a mis en avant l'ANGOSAT-2 et Conecta Angola, qui ont déjà permis l'installation de 43 points d'accès Internet dans des universités, des écoles et des hôpitaux, bénéficiant ainsi à plus de 366 000 personnes en zones rurales.

Conecta Angola Comercial compte également 77 fournisseurs d'accès Internet.

Mário Oliveira a également souligné l'utilisation des capacités de l'ANGOSAT-2 en Angola, en Namibie, en Afrique du Sud, au Mozambique et en Zambie.

La participation de l'Angola à l'agenda spatial comprend également son premier satellite national d'observation de la Terre, ANGEO-1, actuellement en développement.

L'adhésion de l'Angola à l'Alliance internationale Space4Ocean a également été présentée lors de l'événement d'Abidjan, dans le cadre des efforts de coopération internationale pour l'utilisation des technologies spatiales dans la protection des océans.

Dans un communiqué de presse, le ministère des Télécommunications, des Technologies de l'information et de la Communication sociale souligne que la participation de l'Angola à l'ASPEX 2026 reflète une approche qui associe science, technologie, connectivité et innovation aux priorités de développement du pays et à la construction d'un écosystème spatial africain plus intégré.