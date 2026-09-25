Angola: Cunene signale 96 cas de dracunculose en huit mois

Ondjiva — Quatre-vingt-seize cas de dracunculose, également appelée « ver de Guinée », ont été enregistrés de janvier à août de cette année dans la province de Cunene, soit 26 de plus qu'à la même période en 2025.

On dénombre deux cas confirmés chez l'homme, dans la municipalité de Humbe, et 94 infections chez l'animal (chiens et chats), dont 61 à Cuanhama et 33 à Namacunde.

Ces données ont été présentées à la presse jeudi lors de la deuxième réunion de coordination avec les partenaires de santé, dont l'objectif était de définir des stratégies pour interrompre la transmission de la maladie.

En présentant la situation épidémiologique de la dracunculose, le point focal pour les maladies tropicales négligées à Cunene, Joaquim Figueiredo, a indiqué que les infections, tant humaines qu'animales, ont été recensées dans 21 villages répartis dans les trois municipalités.

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Il a indiqué qu'entre 2018, 2019, 2020 et 2026, la province a enregistré les cinq premiers cas humains et 298 cas animaux, une situation qui exige un renforcement de la surveillance épidémiologique au niveau des villages susmentionnés.

Joaquim Figueiredo a déclaré que les autorités sanitaires et leurs partenaires poursuivent leurs efforts de sensibilisation auprès des communautés quant à l'importance de consommer de l'eau potable, la maladie se transmettant par l'ingestion d'eau contaminée.

À son tour, le responsable national des maladies transmissibles à l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), Nzuzi Katondi, a insisté sur la nécessité pour le gouvernement de renforcer la distribution d'eau potable afin d'interrompre la transmission de la maladie dans les régions endémiques.

Il a rapporté que la réunion a permis une évaluation conjointe avec les partenaires gouvernementaux des actions de lutte contre la maladie, dans le but de faciliter la compréhension de la situation épidémiologique et de promouvoir une approche « Une seule santé ».

Nzuzi Katondi a souligné que le processus de transfert de la coordination opérationnelle et de mise en oeuvre des projets clés vise à renforcer la surveillance épidémiologique et d'autres interventions spécifiques pour l'éradication du ver de Guinée.

De son côté, le chef du Département de la santé publique de Cunene, Belarmino Satyohamba, a encouragé la participation des communautés au signalement des cas suspects de dracunculose, afin de contribuer à son éradication.

Il a rappelé que l'Angola ambitionne d'obtenir la certification de pays exempt de dracunculose d'ici 2030.

La maladie

La dracunculose est une maladie parasitaire causée par la sortie, à travers la peau, de la femelle adulte de Dracunculus medinensis, un ver filiforme pouvant atteindre 60 à 100 centimètres de long.

À l'échelle mondiale, la maladie est actuellement présente dans seulement six pays africains : l'Angola, le Cameroun, le Tchad, le Soudan du Sud, le Mali et l'Éthiopie.

Elle est considérée comme une maladie tropicale négligée car elle sévit principalement dans les zones tropicales et touche surtout les populations vulnérables.

Il n'existe actuellement aucun traitement spécifique ni vaccin pour sa prévention.