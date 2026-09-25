Angola: Un nouveau navire inaugure la ligne Luanda/Soyo et Soyo/Cabinda

Luanda — Un nouveau navire d'une capacité de 430 passagers et de 640 tonnes de marchandises diverses a commencé à naviguer ce vendredi sur la ligne Luanda-Soyo, Soyo-Cabinda et vice-versa.

Baptisé Tchiowa, ce navire a été construit en 2025 en Grèce afin de contribuer à la modernisation du système de transport maritime angolais.

Long de 92 mètres et pouvant accueillir 168 véhicules légers et 28 camions, il permettra d'accroître l'offre de transport maritime, de réduire les temps d'attente des passagers et de renforcer la liaison entre les différentes régions du pays.

Lors de la cérémonie d'inauguration, le ministre des Transports, Ricardo D'Abreu, a souligné l'importance du cabotage pour le lien économique entre la province de Cabinda et le reste du territoire national.

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Selon le gouvernant, le transport de passagers, de marchandises et de matériel dans des conditions plus prévisibles offre aux familles et aux entreprises la possibilité de mieux organiser leurs déplacements et leurs activités.

Pour lui, améliorer cette liaison signifie également réduire les contraintes logistiques qui pèsent sur le commerce, l'investissement et l'approvisionnement de la province la plus septentrionale du pays.

À cette occasion, il a assuré que le pays met en oeuvre les conditions nécessaires pour ne plus dépendre exclusivement de la liaison routière avec la République démocratique du Congo (RDC), compte tenu des incertitudes et du caractère aléatoire constants du transport vers Cabinda.

La mise en service du Tchiowa, selon le ministre, en est un exemple et contribuera à renforcer les capacités opérationnelles de Secil Marítima, entreprise publique spécialisée dans le transport de passagers et de marchandises.

Il a révélé que cet investissement comprend la formation de techniciens angolais à l'exploitation du navire.

De son côté, le président du conseil d'administration de Secil Marítima, João Martins, a indiqué que les tarifs des billets passagers resteraient inchangés : un billet Soyo/Cabinda et vice-versa coûtera 22 000 kwanzas en classe économique et 35 000 kwanzas en classe affaires.

La flotte maritime compte actuellement trois navires à passagers, deux navires mixtes et un cargo.

La cérémonie d'inauguration du Tchiowa s'est déroulée en présence du ministre d'État et chef de la Maison militaire du président de la République, João Ernesto dos Santos, de la ministre de la Pêche et des Ressources marines, Carmen do Sacramento Neto, et d'autres personnalités.