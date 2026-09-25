Angola: Des accidents de la route font 5 morts et 17 blessés

25 Septembre 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par NM/JAR/SB

Uíge ( — Cinq personnes ont perdu la vie et 17 autres ont été blessées à la suite de 21 accidents de la route recensés ces sept derniers jours dans la province d'Uíge.

Dans une déclaration à l'ANGOP ce vendredi, le porte-parole du commandement provincial de la Police nationale d'Uíge, le commissaire principal Freitas Zama, a indiqué que les accidents étaient dus à des renversements, des collisions, des tonneaux et des dérapages.

Par rapport à la même période de la semaine précédente, on constate une augmentation de trois accidents de la route.

Freitas Zama a précisé que les accidents se sont produits dans les municipalités d'Uíge, Negage, Songo, Quitexe, Damba, Maquela do Zombo, Ambuila, Vista Alegre, Cangola et Bembe.

Il a pointé du doigt la vitesse excessive, les passages piétons dangereux et le non-respect du Code de la route, entre autres facteurs, comme étant à l'origine de ces accidents.

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