Angola: Le système maritime transporte 400 000 passagers depuis 2022

Luanda — Le ministre des Transports, Ricardo D'Abreu, a révélé ce vendredi que 400 000 passagers ont voyagé à bord du Système maritime national depuis le début de son exploitation régulière en avril 2022 jusqu'en août de cette année.

Le gouvernant s'exprimait lors de la cérémonie d'inauguration du navire Tchiowa, qui assurera la liaison Luanda-Soyo, Soyo-Cabinda et vice-versa.

Ricardo D'Abreu a indiqué que le transport de marchandises est passé de 530 tonnes à 33 000 tonnes entre 2022 et août de cette année, tandis que le nombre de traversées est passé de 283 à 2 800.

Selon le ministre, entre le 1er janvier et le 23 septembre de cette année, le service de cabotage du Nord a transporté environ 111 000 passagers, effectué 650 traversées et acheminé plus de 1 800 tonnes de marchandises diverses.

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Durant la même période, il a indiqué que 322 conteneurs et 822 véhicules rouliers avaient été transportés, ce dernier chiffre dépassant le total transporté en 2025.

Selon le gouvernant, cette évolution découle de la volonté de développer un système de transport répondant aux besoins concrets de la population et de l'activité économique.

Il a ajouté que cet engagement reflète également l'importance croissante du cabotage dans le transport de marchandises et la nécessité de garantir des solutions logistiques capables de satisfaire les besoins d'approvisionnement et de soutenir l'activité économique du nord du pays.

Il a considéré cela comme un signal fort adressé au secteur privé national quant aux opportunités commerciales offertes par ce segment.

Il a toutefois reconnu que le transport maritime ne remplace pas les autres modes d'accessibilité, mais les complète et les élargit, contribuant ainsi à ce que la géographie ne soit pas, en soi, un obstacle à la circulation des personnes et des biens.

À propos du navire

Le navire Tchiowa a une capacité de 430 passagers et de 640 tonnes de marchandises diverses. D'une longueur de 92 mètres, il peut accueillir 168 véhicules légers et 28 camions.

Construit en 2025 en Grèce dans le cadre de la stratégie nationale de modernisation du transport maritime, ce navire permettra d'accroître l'offre, de réduire les temps d'attente des passagers et de renforcer les liaisons entre les différentes régions du pays.

Grâce à l'intégration de ce nouveau navire, la flotte nationale compte désormais trois navires à passagers, deux navires mixtes et un cargo.

ACC/DC/DF/SB