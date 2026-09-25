Angola: Le FADA investit sept milliards de kwanzas dans 700 projets à Huambo

Huambo — Le Fonds de soutien au développement agricole (FADA) a investi sept milliards de kwanzas dans le financement de 700 projets dans la province de Huambo depuis 2020, selon l'administrateur exécutif du secteur des affaires, António Chanja.

Dans une déclaration à l'ANGOP, à l'occasion de la troisième édition de l'Expo-Huambo 2026, qui s'est ouverte jeudi et se terminera dimanche 27, sous le thème « Connecter les entreprises pour diversifier l'économie », il a indiqué qu'un financement de 11 milliards de kwanzas avait été approuvé pour cette province.

Il a précisé que les fonds ont été mis à disposition via les neuf lignes de crédit de l'institution, notamment la ligne "Apoio ao Investimento", dotée d'un financement pouvant atteindre 50 millions de kwanzas pour l'équipement agricole, ainsi que la ligne « Produção», dotée d'un financement pouvant atteindre 25 millions de kwanzas, destiné à l'acquisition d'intrants, de semences et de petits systèmes d'irrigation.

António Chanja a également mis en avant le programme « Transforma », un autre programme de financement qui alloue entre 250 et 800 millions de kwanzas à des projets d'envergure dans la chaîne de valeur du secteur agricole.

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Il a rappelé que l'institution finance les producteurs individuels, les coopératives, les micro et petites entreprises, les montants variant selon le programme choisi.

Le responsable a mentionné que dans l'élevage, par exemple, certains produits permettent d'obtenir des prêts allant jusqu'à 80 millions de kwanzas.

Afin de faciliter l'accès au financement, notamment pour les producteurs rencontrant des difficultés pour obtenir les titres de propriété foncière, il a expliqué qu'il est désormais possible de présenter une déclaration délivrée par l'administration municipale, attestant de la propriété paisible de la parcelle.

Il a souligné que dans le pays et à Huambo en particulier, les services du FADA sont largement utilisés, l'institution recevant en moyenne entre 80 et 100 demandes de projets par semaine, sous réserve du respect des critères établis.

Pour répondre à la demande, il a indiqué que l'institution dispose d'agences régionales dans les régions Centre (Huambo) et Nord (Malanje), et que sa représentation Sud, située dans la ville de Lubango (Huíla), est sur le point d'ouvrir ses portes.

Il a souligné que l'institution a pour principal objectif de contribuer à la diversification de l'économie nationale, d'éradiquer la faim et la pauvreté et de promouvoir le développement socio-économique des communautés.

Pour la troisième édition de l'Expo-Huambo, a-t-il ajouté, les lignes de crédit « Apoio ao Investimento», « Produção» et « Transforma » ont été mises à la disposition des producteurs, car elles sont liées au thème du salon et à leurs besoins, ainsi qu'au développement de la chaîne de valeur agricole.

Le Fonds d'appui au développement agricole (FADA) est un établissement financier public qui finance des programmes, des projets et des actions visant à promouvoir la production agricole, à moderniser les zones rurales et à soutenir les familles et les entreprises du secteur agricole.

Depuis sa mise en oeuvre effective dans le pays en 2020, le FADA a déboursé 69 milliards de kwanzas pour financer 5 460 projets de production agricole et industrielle.

Le Fonds d'appui au développement agricole (FADA) est l'organisme d'administration indirecte chargé d'octroyer des ressources financières aux actions visant à développer la production alimentaire paysanne et l'agro-industrie.