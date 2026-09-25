Angola: Le pays réaffirme son engagement à renforcer la ZOPACAS

New York — L'Angola a réaffirmé jeudi son engagement à renforcer la Zone de paix et de coopération de l'Atlantique Sud (ZOPACAS), en privilégiant la transformation des engagements politiques en actions concrètes.

Cette position a été exprimée par le ministre des Relations Extérieures, Téte António, lors de la réunion ministérielle de l'organisation à New York.

Il a souligné l'importance de la Stratégie de coopération de Rio de Janeiro comme cadre pour renforcer la coopération entre les États membres et orienter l'action collective.

Le ministre a insisté sur la nécessité de traduire les engagements politiques pris en programmes, projets et résultats concrets, réitérant la volonté de l'Angola de contribuer activement à la mise en oeuvre de la Stratégie dans les domaines prioritaires identifiés.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans ce contexte, il a plaidé pour une coordination étroite entre les États membres, favorisant la complémentarité des initiatives, l'échange d'expériences et de connaissances spécialisées, ainsi qu'une coopération susceptible de générer des bénéfices concrets et durables dans toute la région de l'Atlantique Sud.

Téte António a également souligné l'importance de la protection du milieu marin de l'Atlantique Sud, considérant l'océan comme un élément essentiel pour l'économie, la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance des populations de la région.

À cet égard, il a mis en garde contre les défis posés par la pollution marine, la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, la perte de biodiversité et les changements climatiques, et a plaidé pour un renforcement des réponses collectives et de la coopération entre les pays de la Zone.

Le ministre a indiqué que l'Angola attache une importance particulière à la Convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique Sud et que les procédures juridiques internes nécessaires à sa signature sont en cours.

Il a réaffirmé l'engagement de l'Angola envers les objectifs de la Convention et le renforcement de la coopération visant à protéger et à préserver le milieu marin commun.

Le ministre des Relations Extérieures a également souligné que la force de la ZOPACAS dépendra de la capacité de ses États membres à traduire leurs engagements politiques en actions concrètes et durables.

Téte António a donc réaffirmé l'engagement de l'Angola envers les domaines de coopération identifiés, envers la ZOPACAS en tant que plateforme de dialogue et de coopération, et envers les objectifs de préservation et de protection de l'Atlantique Sud.

Candidature de Josefa Sacko

À cette même occasion, et dans un esprit de coopération et de solidarité, Téte António a attiré l'attention de la Réunion ministérielle sur une question d'une importance particulière pour l'Angola et le continent africain, en présentant la candidature de l'Ambassadrice Josefa Leonel Correia Sacko au poste de Directrice générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), pour le mandat 2027-2031.

La candidature de Josefa Sacko bénéficie du soutien de l'Union africaine et a été présentée aux partenaires de la ZOPACAS dans un esprit d'ouverture et de dialogue.

L'Angola a exprimé sa gratitude aux États membres pour leur considération et leur soutien tout au long du processus électoral.

L'Angola s'est également félicité de l'opportunité offerte aux États membres d'échanger avec la candidate et de mieux connaître sa vision et ses priorités pour la FAO, réaffirmant l'importance du dialogue et de la coopération dans le processus de sélection des futurs dirigeants de l'organisation.

En présentant sa candidature, l'Angola a réitéré son engagement à contribuer au renforcement de la coopération multilatérale et à promouvoir des réponses communes aux défis liés à la sécurité alimentaire, à l'agriculture, au développement durable et à l'amélioration des conditions de vie des populations, notamment sur le continent africain et dans les pays de l'Atlantique Sud.