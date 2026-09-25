Angola: Le pays et la Bolivie suppriment l'obligation de visa pour les passeports diplomatiques

New York — L'Angola et la Bolivie ont signé jeudi à New York un accord supprimant l'obligation de visa réciproque pour les titulaires de passeports diplomatiques et de service, pour des séjours allant jusqu'à 90 jours par an.

Cet accord a été signé en marge de la 81e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, dans le cadre des contacts entretenus entre les autorités des deux pays.

Les signataires étaient le ministre angolais des Relations Extérieures, Téte António, et son homologue bolivien, Héctor Francisco Huanca Gutiérrez.

Cet instrument établit des conditions visant à faciliter la circulation des ressortissants des deux pays et à renforcer les relations bilatérales, en autorisant l'entrée, le transit, le séjour et la sortie du territoire de l'autre partie, à condition que les documents de voyage aient une validité minimale de six mois.

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La mesure s'applique également aux ressortissants désignés pour exercer des fonctions dans des missions diplomatiques, des postes consulaires ou des organisations internationales établis sur le territoire de l'autre partie, pendant la durée de leurs fonctions officielles respectives, conformément à la législation de chaque pays.

Les membres de la famille des titulaires accrédités bénéficient également d'une exemption de visa, conformément aux dispositions internes des parties.

L'accord vise à faciliter la mobilité officielle entre l'Angola et la Bolivie, ainsi qu'à créer des conditions plus favorables au développement des relations politiques et diplomatiques et à l'approfondissement de la coopération bilatérale.

La mise en oeuvre de cet instrument devrait contribuer à renforcer les contacts entre les autorités des deux pays et à dynamiser la coopération dans les domaines d'intérêt commun.

La signature de cet instrument témoigne de la volonté de l'Angola et de la Bolivie d'approfondir leurs relations bilatérales et de créer des mécanismes facilitant la circulation des représentants des deux États, dans le cadre du renforcement de la coopération et du dialogue diplomatique.