Sénégal: Yehvann Diouf, Sadibou Sané et Lamine Sy titularisés par Vieira

Dakar — Le portier Yehvann Diouf, le défenseur Sadio Sané et le latéral Lamine Sy font partie du onze de départ retenu par le sélectionneur des Lions, Patrick Vieira, pour affronter le Mozambique, à partir de 13 h, pour le compte de la première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2027.

La rencontre se déroule à Maputo, pour le compte du groupe J des éliminatoires de la CAN 2027.

Patrick Vieira a préféré Yehvann Diouf au poste de gardien pour remplacer Edouard Mendy a la retraite.

En défense, le jeune défenseur de Monaco Sadibou Sané va honorer sa première sélection en tant que titulaire et former un duo avec Moussa Niakhaté.

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Ils seront accompagnés par El Hadj Malick Diouf et Lamine Sy, le jeune arrière droit d'Auxerre (élite) qui va disputer son premier match avec les Lions.

Au milieu de terrain, Patrick Vieira a misé sur le trio Pape Matar Sarr, Lamine Camara et Pape Guèye.

Nicolas Jackson, Assane Diao et Abdoulaye Sima vont mener l'attaque des Lions.

Les Lions, champions d'Afrique en titre, entament ainsi leur campagne qualificative par un déplacement au Mozambique, avec l'ambition de bien négocier cette première sortie.

En 2023, le Sénégal, alors dirigé par Aliou Cissé, avait dominé à deux reprises les Mambas lors des éliminatoires de la CAN 2024.

Pour sa première sur le banc des Lions en match officiel, le technicien franco-sénégalais Patrick Vieira cherchera à prolonger cette série et à conduire ses joueurs vers une troisième victoire consécutive face au Mozambique.