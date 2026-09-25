Sénégal: Saint-Louis - Reprise du fonctionnement du scanner de l'hôpital régional (direction)

25 Septembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Saint-Louis — Le scanner de l'hôpital régional de Saint-Louis a repris son fonctionnement normal après la mise à disposition, par les autorités, d'un groupe électrogène, a appris l'APS de la direction de cet établissement sanitaire.

Seules les urgences étaient assurées durant une courte période, par mesure de prudence, à la suite de pannes récurrentes d'électricité.

Dans un communiqué, la direction de l'établissement souligne qu'une précédente panne du scanner avait entraîné une indisponibilité de près de trois mois, avec d'importantes conséquences pour les patients et l'hôpital.

Selon elle, la mesure prise visait précisément à prévenir la survenue d'une situation similaire.

Avec la mise à disposition du groupe électrogène, la suspension des examens non urgents a été levée et l'ensemble des examens au scanner, urgents comme non urgents, reprend normalement, assure la direction de l'hôpital régional de Saint-Louis.

Lire l'article original sur APS.

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