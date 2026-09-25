Sénégal: Rentrée 2026-2027 - Moustapha Guirassy fixe trois priorités pour une ouverture effective des classes

Dakar — Le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mamba Guirassy, a fixé vendredi trois priorités pour une rentrée scolaire 2026-2027 effective, lesquelles concernent la disponibilité et l'affectation des enseignants, la fonctionnalité des établissements et la mise à disposition du matériel pédagogique.

"Pour l'année scolaire 2026-2027, nos priorités sont donc clairement établies", a déclaré M. Guirassy lors d'une réunion du Conseil interministériel consacré à la préparation de la rentrée scolaire.

La première priorité consiste à "garantir la disponibilité des enseignants et achever leur affectation avant l'ouverture des classes", a détaillé le ministre de l'Education nationale lors de cette réunion présidée par le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lô au Building administratif Président Mamadou Dia, à Dakar.

"Il ne peut y avoir de rentrée pleinement effective si, dès le premier jour, les enseignants ne sont pas présents là où la Nation a besoin d'eux", a-t-il souligné.

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La deuxième priorité concerne la fonctionnalité des établissements scolaires, qui devront être "propres et sûrs", notamment ceux affectés par les intempéries, les occupations ou des travaux.

"Chaque élève doit être accueilli dans un environnement digne, sécurisé et favorable aux apprentissages", a insisté le ministre.

La troisième priorité porte sur la mise à disposition, dans les délais, des manuels, intrants pédagogiques, équipements et services essentiels.

"L'ouverture des classes doit correspondre au commencement effectif des enseignements", a-t-il indiqué.

Moustapha Guirassy a également souligner la nécessité de renforcer la gouvernance déconcentrée du système éducatif, à travers une rénovation de la carte scolaire fondée notamment sur le redécoupage des inspections d'académie (IA) et des inspections de l'éducation et de la formation (IEF).

Pour le ministre, la préparation de la rentrée ne peut relever du seul département de l'Éducation nationale.

"L'École, au-delà du ministère de l'Éducation nationale, est l'affaire de tous les démembrements de l'État", a-t-il déclaré, appelant à une mobilisation interministérielle permettant une approche "holistique, coordonnée, rapide et concrète".

Moustapha Mamba Guirassy a insisté sur une méthode fondée sur l'anticipation, une meilleure coordination de l'action gouvernementale, la territorialisation des réponses et le maintien d'un dialogue social avec l'ensemble des parties prenantes.

Il a également préconisé un suivi rigoureux des décisions prises dans le cadre de la préparation de la rentrée.

"Chaque difficulté signalée devra recevoir une réponse rapide, responsable et traçable. Aucun obstacle ne devra retarder l'ouverture des classes. Aucun dysfonctionnement prévisible ne devra perturber les enseignements", a-t-il martelé.