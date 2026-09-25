Sénégal: Sécurité des aliments - 667 restaurateurs de due formés dans trois pays de la sous-région dont le pays

Dakar — Le projet régional de renforcement de la Sécurité sanitaire des aliments, mis en oeuvre au Burkina Faso, au Mali et au Sénégal par l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), a permis de former 667 restaurateurs et acteurs de l'alimentation de rue dans les pays concernés, a-t-on appris de ses responsables.

Il a également permis de former 80 formateurs spécialisés et de mobiliser plus de 150 millions de francs CFA en équipements et matériels, selon les responsables du projet financé par le Luxembourg.

Le projet a de même permis d'élaborer trois guides de bonnes pratiques d'hygiène destinés aux acteurs de la restauration de rue, sans compter que 80 formateurs spécialisés sont désormais disponibles pour assurer la poursuite des formations.

En plus des 667 restaurateurs et acteurs de l'alimentation de rue formés, 150 entrepreneurs agroalimentaires ont été initiés à l'autocontrôle de la qualité sanitaire des aliments.

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Les acteurs de la restauration de rue vont également bénéficier de plus de de 150 millions de francs CFA en équipements et matériels, selon la représentante de la FAO, Bintia Stephen Tchicaya.

Concernant le volet contrôle des aliments, trois guides nationaux d'inspection et de contrôle officiel de la restauration de rue ont été élaborés pour les trois pays.

Une méthode de classement des risques a également été développée afin de permettre aux autorités de mieux cibler et planifier les contrôles.

Au total, 97 agents ont été formés au contrôle fondé sur les risques, en plus de dix-sept experts formés aux mécanismes d'alerte précoce et à la logistique, tandis que sept points focaux du Réseau international des autorités de sécurité sanitaire des aliments ont été équipés.

Le projet a également permis aux trois pays de disposer de plans nationaux de réponse aux urgences de sécurité sanitaire des aliments.

Quatre plans de surveillance des contaminants ont par ailleurs été élaborés et leurs résultats partagés.

Un guide destiné aux enseignants a été en outre élaboré pour introduire les principes d'hygiène et de sécurité sanitaire des aliments en milieu scolaire.

Des campagnes de sensibilisation ont été organisées dans les marchés, les écoles, les plages, les gares routières et les espaces communautaires, dans le cadre de la vulgarisation de ce guide.

Pour la FAO, ces chiffres traduisent le renforcement des capacités de prévention, de contrôle et de réponse aux urgences sanitaires dans les trois pays.

Pour pérenniser les acquis, Mme Tchicaya invite les gouvernements à "intégrer ces acquis dans leurs politiques, leurs budgets et leurs dispositifs nationaux, et à poursuivre les formations et l'utilisation des guides au niveau local".

L'accès à l'eau potable, la qualité des matières premières, la formation des acteurs et les conditions de préparation, de stockage, de conservation et de manutention des aliments sont les principaux défis auxquels la restauration de rue doit faire face aux Sénégal.