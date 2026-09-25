Congo-Brazzaville: Assainissement urbain - Nécessité d'améliorer la qualité du service

Le ministre de l'Assainissement urbain, du Développement local et de l'Entretien routier, Juste Désiré Mondelé, a échangé le 23 septembre à Brazzaville, avec le président du Conseil d'administration du groupe Albayrak, Ahmet Albayrak, et le maire de la ville française de Nevers, Denis Thuriot.

Avec Ahmet Albayrak, les entretiens ont porté sur le suivi du projet d'assainissement des villes de Brazzaville et de Pointe-Noire, notamment la collecte des déchets. Les deux personnalités ont, en effet, évoqué la nécessité d'améliorer la qualité du service. Le président du Conseil d'administration d'Albayrak a annoncé l'achat de nouveaux équipements pour développer le opérations d'assainissement dans les deux grandes villes du pays, au profit de la population.

« Dans les brefs délais, il y a une promesse d'achat de véhicules qui seront acheminés au Congo le plus tôt possible. Une fois les véhicules arrivés, vous allez voir la différence dans les deux villes. Actuellement, nous travaillons nuit et jour sans arrêt, mais nous avons un problème d'équipements et parfois de carburant. Cela ne reflète pas l'expérience ni le succès de la société. Donc, nous allons changer cette manière de travailler très bientôt et vous allez voir la différence des services d'assainissement de la ville », a promis Ahmet Albayrak.

Plaidoyer pour la réussite de la première édition du SIIV.IA à Kintelé

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Accompagné de la députée maire de Kintelé, Stella Sassou N'Guesso, le maire de Nevers, Denis Thuriot, a, de son côté, présenté à Juste Désiré Mondelé le projet consistant à l'organisation de la première édition du Sommet international de l'innovation des villes africaines (SIIV. IA). Inspiré du Sommet international de l'innovation en villes médianes (SIIViM) que Nevers et Québec organisent depuis 2018, le SIIV.

IA est prévu en mars 2027 à Kintelé. Denis Thuriot qui connaît bien le ministre en charge de l'Assainissement et du Développement local avec qui ils ont travaillé dans le cadre de la première conférence sur la décentralisation, a plaidé pour l'accompagnement de ce salon qui se tiendra pour la première dans un pays africain. « La France, plus généralement, souhaite porter les relations très positives avec le Congo, dans de nouveaux rapports. C'est aussi une concrétisation des volontés gouvernementales de travailler en coopération », a rappelé le maire de Nevers à la presse à l'issue de l'audience.

Lié à Kintelé dans le cadre d'un accord de jumelage, Denis Thuriot a indiqué qu'il est venu au Congo pour apporter et appuyer la légitimité d'un salon qui existe en France et au Québec depuis 2018. C'est ainsi qu'il s'est réjoui de voir s'ajouter un nouveau continent, notamment l'Afrique avec des enjeux parfois similaires mais aussi des spécificités.

Pour lui, Kintelé est une ville en plein développement pouvant devenir une ville démonstrative de l'innovation. « C'est une confiance qu'on donne puisque SIIViM est une marque déposée inventée par Nevers et le Québec. Je suis accompagnateur, facilitateur pour appuyer la légitimité de ce salon qui, en France, se tient sous le haut patronage du président de la République. Donc, l'objectif c'est d'en obtenir autant au Congo », a-t-il poursuivi.

Il pense que les deux continents auront à apprendre les uns des autres. Ceci dans un esprit de coopération entre les élus pour avancer plus vite dans les progrès attendus par les concitoyens dans le cadre de l'amélioration de leurs conditions de vie. D'après le maire de Nevers, l'objectif de tout élu est l'intérêt général. « Nous allons travailler par contre pour les collectivités mais aussi pour les start-ups, les gens qui innovent dans le monde de l'entreprise, le grand public puisqu'une journée sera consacrée au public.

Je repars avec l'assurance d'un soutien du gouvernement, d'un soutien des acteurs privés qui sont en train de se dessiner. Je pense que c'est de bon aloi pour un avenir qui sera une réussite pour ce premier sommet international de l'innovation en Afrique en mars 2027 », a conclu Denis Thuriot.