Afrique: ZLECAF - Renforcer la compétitivité des entreprises congolaises

La Synergie pour le Développement de Tous (SDT), en partenariat avec la Chambre de Commerce de Brazzaville et le Conseil congolais des jeunes entrepreneurs (CCJE) a ouvert le 25 septembre à Brazzaville, la première édition du Café des entrepreneurs sur la Zone de libre-échange continental africaine (Zlécaf) sur le thème : « Enjeux, perspectives et impacts de la Zlécaf ».

La première édition du Café des entrepreneurs réunit les pouvoirs publics, les institutions d'appui, les établissements financiers, les experts, entrepreneurs, investisseurs, étudiants et jeunes diplômés dans le but de renforcer la compréhension et l'appropriation par les acteurs économiques congolais, des opportunités et des exigences de la Zlécaf, afin de favoriser leur intégration au marché continental africain et d'améliorer la compétitivité des entreprises nationales.

Dans son allocution d'ouverture, le coordonnateur de la SDT, Chandrel Odzo-Ndinga, a rappelé que la Zlécaf n'est pas un simple thème de circonstance, mais un appel à l'action. « Une ouverture de marché ne produit des résultats que si nos entreprises sont capables de produire, d'innover, de respecter les normes, de maîtriser les règles, de financer leur développement et de conquérir de nouveaux marchés », a-t-il déclaré.

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Il a également rappelé la vision du président de la République qui insiste régulièrement sur la nécessité de donner un contenu concret à l'intégration africaine et à la Zlécaf, notamment lors de la Journée de l'Afrique.

Prenant la parole, le conseiller à la Zlécaff de la ministre du Commerce, des Approvisionnements et de la Consommation, chargée de la Zlécaf, Dominique Mbéri, a rappelé que le Congo a signé l'accord portant création de ce marché continental le 21 mars 2018, l'a ratifié le 7 février 2019 et a déposé son instrument de ratification le 10 février 2019. « Notre adhésion est donc acquise.

L'enjeu désormais est celui de l'exécution », a-t-il affirmé, avant de souligner qu'une zone de libre-échange ne profite pas automatiquement aux entreprises. « Elle devient utile lorsque les règles sont connues, que les formalités fonctionnent, que les produits répondent aux normes, que la logistique reste maîtrisable et que les opérateurs disposent de financements adaptés », a-t-il précisé.

Il a par ailleurs indiqué que le ministère en charge du Commerce assure le pilotage de la politique commerciale et la coordination nationale de la mise en oeuvre de l'accord, et qu'une stratégie nationale de mise en oeuvre pour la période 2021-2030 a été élaborée. Les travaux portent notamment sur la transposition des engagements, l'adaptation des procédures douanières au système harmonisé 2022, la notification des autorités habilitées à délivrer des certificats d'origine et la préparation des entreprises à l'utilisation effective des préférences.

Le vice-président de la Chambre de Commerce de Brazzaville, Jean Galessamy-Ibombot, a, quant à lui, salué cette initiative du Café des entrepreneurs qui répond à une nécessité essentielle : celle de créer davantage d'espaces de dialogue, de rencontres et de mise en relation entre les pouvoirs publics, les partenaires au développement, les acteurs économiques et la nouvelle génération d'entrepreneurs. « Entreprendre, ce n'est pas seulement créer une activité ou rechercher un profit. C'est aussi prendre un risque, créer de la valeur, générer des emplois et contribuer au développement de son pays », a-t-il déclaré.

Il a appelé la jeunesse à oser entreprendre, innover et s'associer, tout en rappelant qu'une entreprise durable se construit sur la compétence, la rigueur, la responsabilité, la qualité et la confiance. « Le Congo a besoin d'entrepreneurs capables non seulement de créer des entreprises, mais aussi de bâtir des entreprises solides, compétitives et capables de conquérir les marchés régionaux et internationaux », a-t-il ajouté.

Le président du CCJE, Andropov Frabrice Hossie Agnangoye, a, pour sa part, invité les participants à ne pas simplement écouter, mais à rencontrer des partenaires, des clients potentiels, des experts et des investisseurs. « Votre entreprise peut commencer petite sans penser petite. Vous pouvez commencer avec peu de moyens mais avec une grande vision », a-t-il lancé à l'endroit de la jeunesse congolaise.