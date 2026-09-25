Congo-Brazzaville: Force publique - Deux généraux nouveaux portent leurs insignes de grade

Le président de la République, chef suprême des armées, Denis Sassou N'Guesso, a fait porter le 24 septembre à Brazzaville le grade de général de brigade à deux nouveaux généraux en l'occurrence Aimé Fred Auvrey Nianga, commandant de la zone militaire de défense n°1 (Pointe-Noire) et Gildas Olangué commandant de la gendarmerie nationale.

Le général Aimé Fred Auvrey Nianga a été offficiellement installé dans ses fonctions de commandant de zone militaire de défense n°1 le 13 juin 2026. Il a assumé, bien avant, plusieurs fonctions entre autres, celles de chef d'état-major de la Garde républicaine par intérim, de directeur des opérations et de commandant de bataillon d'appui. Le général promu a intégré les Forces armées congolaises en 1988. Il est de la première promotion de l"Académie militaire Marien-Ngouabi de 1991 à 1993.

Après avoir suivi plusieurs formations au Congo et à l'étranger, le général Gildas Olangué a été la tête de plusieurs régions de gendarmerie notamment du Kouilou, du Pool et de Brazzaville avant d'être nommé commandant de la Gendarmerie nationale.