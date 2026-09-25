Congo-Brazzaville: Force publique - Deux généraux nouveaux portent leurs insignes de grade

25 Septembre 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Guillaume Ondze

Le président de la République, chef suprême des armées, Denis Sassou N'Guesso, a fait porter le 24 septembre à Brazzaville le grade de général de brigade à deux nouveaux généraux en l'occurrence Aimé Fred Auvrey Nianga, commandant de la zone militaire de défense n°1 (Pointe-Noire) et Gildas Olangué commandant de la gendarmerie nationale.

Le général Aimé Fred Auvrey Nianga a été offficiellement installé dans ses fonctions de commandant de zone militaire de défense n°1 le 13 juin 2026. Il a assumé, bien avant, plusieurs fonctions entre autres, celles de chef d'état-major de la Garde républicaine par intérim, de directeur des opérations et de commandant de bataillon d'appui. Le général promu a intégré les Forces armées congolaises en 1988. Il est de la première promotion de l"Académie militaire Marien-Ngouabi de 1991 à 1993.

Après avoir suivi plusieurs formations au Congo et à l'étranger, le général Gildas Olangué a été la tête de plusieurs régions de gendarmerie notamment du Kouilou, du Pool et de Brazzaville avant d'être nommé commandant de la Gendarmerie nationale.

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