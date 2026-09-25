Congo-Brazzaville: Mines - L'Américain Gerald group prend le contrôle total du complexe industriel Soremi

Le groupe minier américain Gerald group renforce sa présence en République du Congo avec la reprise du contrôle de la Société de recherche et d'exploitation minière (Soremi), implantée à M'Fouati, dans le département de la Bouenza. L'opération, évoquée le 24 septembre à Brazzaville lors d'un entretien entre le président Denis Sassou N'Guesso, la chargée d'affaires de l'ambassade des États-Unis au Congo, Amanda Jacobsen, et le patron de Gerald group, Greg Jean, ouvre une nouvelle perspective dans les relations économiques entre le Congo et États-Unis.

L'avenir de la Soremi et le potentiel de ses activités minières ont été au coeur de la rencontre de la délégation américaine avec le chef de l'État Denis Sassou N'Guesso. Basé à M'Fouati, le complexe industriel exploite notamment des minerais de cuivre et de zinc. Avec la reprise du contrôle de la compagnie minière, Gerald group entend donner une nouvelle impulsion à l'exploitation du site et améliorer sa rentabilité, tout en renforçant ses retombées économiques et sociales.

Pour la chargée d'Affaires, Amanda Jacobsen, cette opération illustre l'intérêt des entreprises américaines pour les ressources minières du Congo, notamment les minerais considérés comme stratégiques. La diplomate américaine a salué les perspectives offertes par l'investissement de Gerald group, notamment en matière de création d'emplois et de développement économique. « C'était un vrai honneur de rencontrer le président Denis Sassou N'Guesso afin de discuter des investissements américains en République du Congo, notamment ceux de la société minière américaine Gerald group », a-t-elle déclaré.

Elle a également réaffirmé la volonté de l'ambassade des États-Unis d'accompagner les entreprises américaines déjà implantées au Congo et de favoriser l'arrivée de nouveaux investisseurs. Cette dynamique concerne plusieurs secteurs, notamment les hydrocarbures et les services liés à l'énergie, mais aussi l'exploitation minière, avec Gerald Group comme acteur majeur.

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La reprise du contrôle de la Soremi marque un retour aux commandes pour Gerald group. Présent au Congo depuis le début des années 2000, le groupe avait participé à la création et au développement du projet minier avant l'entrée d'un partenaire chinois dans l'actionnariat. Selon le président directeur général (PDG), Greg Jean, le groupe américain détenait initialement une participation majoritaire dans le projet, avant de voir sa part réduite avec l'arrivée du partenaire chinois.

La nouvelle configuration lui permet désormais de reprendre le contrôle opérationnel de la mine, l'État congolais conservant sa participation. « Nous avons repris la mine à 100 % et, pour nous, il faut vraiment exploiter cette mine correctement. Nous sommes là pour avoir une croissance dans cette mine », a expliqué le PDG.

Cette nouvelle phase devrait également se traduire par une augmentation des effectifs et des activités sur le site. Le dirigeant évoque un potentiel de plusieurs centaines d'emplois, avec des perspectives de croissance à mesure que la production et les capacités industrielles seront développées. « C'est très important qu'ils aient 600 à 700 personnes. Ça va être beaucoup plus grand au moment où nous allons avoir une croissance avec un partenaire que celle que nous avons aujourd'hui », a-t-il souligné.

Liens économiques Congo-USA renforcés

La reprise de la Soremi intervient dans un contexte de volonté affichée par Brazzaville et Washington de renforcer leur coopération économique. Lors de sa visite aux États-Unis l'année dernière, le président Denis Sassou N'Guesso avait échangé avec son homologue américain Donald Trump sur les perspectives de dynamisation des relations entre les deux pays.

L'investissement de Gerald group dans le secteur minier s'inscrit ainsi dans cette dynamique de rapprochement économique. Pour les autorités américaines comme pour l'entreprise, le projet de M'Fouati constitue une occasion de renforcer la présence des capitaux américains au Congo et de développer un partenariat fondé sur l'investissement, la création d'emplois et la valorisation des ressources minières. Gerald group veut, en effet, inscrire son intervention dans une logique de développement durable du site et de responsabilité sociétale. L'objectif affiché est de faire de la Soremi un projet industriel davantage créateur de valeur pour le Congo.