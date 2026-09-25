Afrique: « World of Lisha » - Le cinéaste congolais Dom Fred au coeur d'une aventure continentale

Le premier volume de « The World of Lisha: The Legacy », graphic novel de fantasy africaine, est présenté au Comic Con Africa 2026. Parmi les artisans de cette nouvelle oeuvre figure le cinéaste congolais Dom Fred ( Freddy Lounana), spécialiste de l'animation et de la création numérique.

L'univers de Lisha s'installe désormais dans les rayons de la bande dessinée. D'abord imaginé comme un projet d'animation sous le nom de « Dragon Shield », le récit prend forme avec The Legacy Vol. 1, une aventure fantastique portée par l'autrice Nosipho Maketo-van den Bragt, en collaboration notamment avec le cinéaste congolais Dom Fred et Alick Macaire.

L'histoire plonge le lecteur dans un monde marqué par l'existence de clans, de dragons et de créatures fantastiques, où les secrets d'une ancienne mythologie refont surface. Au fil de l'aventure, les personnages sont confrontés à un héritage mystérieux qui semble dépasser leur propre destin, les entraînant dans un univers où se mêlent pouvoir, identité, transmission et quête de vérité.

Dragons, clans, créatures fantastiques, secrets anciens et personnages aux destins liés composent cet univers qui revendique une identité africaine. À travers ce premier volume, les créateurs explorent les codes de la "fantasy" et de l'aventure tout en développant une mythologie originale.

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Pour le Congo, le projet trouve un écho particulier avec la participation de Dom Fred, cinéaste originaire de Brazzaville, dont le parcours est étroitement lié à l'animation, à la 3D et aux effets visuels. Il s'est notamment illustré dans la réalisation d'oeuvres de science-fiction et d'animation, poursuivant depuis plusieurs années un travail autour des nouvelles technologies appliquées au récit cinématographique.

The World of Lisha: The Legacy est développé avec Chocolate Tribe et Dom Fred Films, avec le soutien du National Arts Council of South Africa. Le premier tome est officiellement présenté au public lors du Comic Con Africa 2026, du 24 au 27 septembre, à l'Artists' Hall, au stand AA144.

Au-delà de sa dimension éditoriale, cette sortie illustre ainsi la circulation des talents africains autour de projets capables de croiser bande dessinée, animation et cinéma. Pour Dom Fred, déjà engagé dans la création d'univers africains à travers l'image et la 3D, World of Lisha constitue une nouvelle incursion dans cette démarche.