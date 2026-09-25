Congo-Brazzaville: Fondation Privat-Frédéric-Ndeké - Le bilan à mi-parcours jugé satisfaisant

Sur les quinze tâches retenues pour l'année 2026, sept ont été exécutées et deux sont en cours de réalisation. Le bilan à mi-parcours de la Fondation Privat-Frédéric Ndeké a été fait le 24 septembre au cours de la session évaluative du conseil d'administration, organisée à Brazzaville.

La feuille de route de la Fondation Privat-Frédéric-Ndeké déclinée en avril dernier était composée de quinze tâches essentielles couvrant plusieurs domaines de la vie. Il s'agit, entre autres, de l'amélioration des conditions de travail, l'assistance multiforme, les valeurs de solidarité et la réinsertion des jeunes.

Parmi les activités déjà réalisées, il y a la rencontre avec les associations affiliées ; le transport des candidats aux examens d'État ; le lancement des différentes formations dans les arrondissements ; l'assistance sociale ; l'acquisition de la parcelle de terrain devant abriter le siège de la fondation à Dolisie, dans le département du Niari. S'agissant des activités en cours de réalisation, on compte l'organisation sous peu de l'émulation scolaire ainsi que les cérémonies de remise des kits scolaires aux enfants démunis.

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« L'évaluation à mi-parcours présentée donne des résultats encourageants et un espoir pour la population, puisque sept activités ont été déjà réalisées sur les quinze programmées dont deux sont en cours de réalisation. La moisson résulte de la confiance de notre fondation et du respect des engagements pris. Quant aux activités qui restent à réaliser, les sacrifices, la disponibilité et l'effort de chacun de nous, permettront à coup sûr, la concrétisation de cette noble ambition », a déclaré le président de cette fondation éponyme, Privat Frédéric Ndeké.

Selon lui, la tenue de session bilancielle du conseil d'administration s'inscrit dans le programme d'activités 2026, intégrant bel et bien le fonctionnement normal de la fondation. Il a également salué l'engagement continu des administrateurs envers cette fondation et surtout envers la population qui attend beaucoup d'eux. « Votre expertise et votre expérience sont les clés de réussite de notre succès collectif. Je vous rassure que je ne ménagerai aucun effort pour le succès de nos ambitions et de notre fondation en faveur les couches vulnérables. Nous devons tous oeuvrer à aller de l'avant malgré tout », a conclu l'ancien administrateur maire de Talangaï, sixième arrondissement de Brazzaville.

À l'issue de la session, les participants ont visité les apprenants qui sont dans les différentes salles de formation de la fondation pour toucher du doigt la réalité de terrain.