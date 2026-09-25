Congo-Kinshasa: Inquiétude dans une école primaire de Mambasa après le décès d'un élève atteint d'Ebola

Une inquiétude règne depuis jeudi 24 septembre à l'école primaire de Lalia, située près de Biakato-centre, dans le territoire de Mambasa, en Ituri. Cette situation fait suite au décès, mercredi dernier, d'un élève de cet établissement des suites de la maladie à virus Ebola, rapportent les autorités scolaires.

Selon des sources concordantes, la nouvelle a suscité la panique au sein de l'établissement. Certains élèves auraient quitté les salles de classe, craignant d'être contaminés. Jeudi matin, plusieurs parents ont également préféré ne pas envoyer leurs enfants à l'école, par mesure de précaution, rapportent les même sources.

Les autorités scolaires de la sous-division Mambasa 2 appellent toutefois les élèves, les enseignants et les parents au strict respect des mesures barrières afin de réduire les risques de contamination en milieu scolaire.

La société civile demande la suspension des cours

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Dans la zone de santé de Mandima, où se trouve Biakato, la progression de l'épidémie suscite également des inquiétudes. Des sources sanitaires citées localement font état de 74 cas confirmés d'Ebola dans cette zone.

Face à cette situation, la Nouvelle société civile de Mambasa demande la suspension temporaire des cours dans les écoles primaires de la zone concernée.

Elle appelle également les équipes de riposte à désinfecter rapidement l'école primaire de Lalia et à assurer le suivi des personnes ayant été en contact avec l'élève décédé, afin de limiter les risques de propagation du virus au sein de l'établissement et de la communauté.