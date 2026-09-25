Afrique: Les États-Unis n'ont pas refusé de visa au président Félix Tshisekedi

25 Septembre 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Une rumeur largement relayée sur les réseaux sociaux affirme que les États-Unis auraient refusé d'accorder un visa au président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, l'empêchant ainsi de participer à la 81e Assemblée générale des Nations unies à New York. Après vérification, cette information est fausse.

Aucune autorité américaine ou congolaise n'a annoncé un refus de visa visant le président Félix Tshisekedi. Son absence à la 81e Assemblée générale des Nations unies résulte d'une décision de représentation officielle par la Première ministre Judith Suminwa, et non d'une sanction ou d'une interdiction imposée par les États-Unis.

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