Cameroun: Naufrage à tiko - 5 morts, dont 4 filles, lors d'un pèlerinage

Cinq jeunes étudiants, dont quatre filles, sont morts dans le chavirement d'une pirogue dans la nuit du 22 au 23 septembre 2026 à Mudeka, dans l'arrondissement de Tiko. Ils se rendaient sur une île pour préparer l'anniversaire de l'apôtre John Chi, figure charismatique de l'église Ark of God Ministries à Buea.

Mudeka, nuit du 22 au 23 septembre 2026. Une pirogue quitte la côte avec à son bord des jeunes étudiants de Buea. Direction : une île de la baie, où ils doivent préparer la fête d'anniversaire de leur prophète, l'apôtre John Chi. La traversée se fait de nuit. La pirogue chavire. Cinq personnes ne rentreront pas.

Le préfet du Fako, Viang Mekala Engelbert, a confirmé le bilan dans un communiqué officiel relayé par la CRTV : cinq morts, dont quatre filles et un garçon. Sept blessés ont été conduits à l'hôpital baptiste de Mbingo à Mutengene. Les dépouilles des cinq victimes ont été transférées à la morgue de l'hôpital de district de Tiko.

Une sortie préparatoire pour l'anniversaire de l'apôtre John Chi

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L'apôtre John Chi est une figure connue dans le paysage religieux du Sud-Ouest. Ancien proche du prophète nigérian TB Joshua, il a fondé l'Ark of God's Covenant Ministry (AGCOM) à Buea, où il dirige également une chaîne de télévision chrétienne, Ark of God TV. Son anniversaire, célébré le 26 septembre, donne lieu chaque année à des rassemblements de fidèles.

Cette année, un groupe de jeunes s'était rendu sur une île de la zone de Mudeka pour préparer cet événement. Selon les premières informations rapportées par plusieurs médias camerounais, ils étaient membres de l'église Ark of God Ministries. Cette affiliation n'avait toutefois pas été confirmée publiquement par la direction de l'Église au moment de la publication.

Ce que l'on sait du drame

Les faits, à cette heure :

- Cinq personnes sont mortes : quatre filles et un garçon, tous élèves ou étudiants inscrits dans des établissements de Buea.

- Sept blessés ont été évacués à l'hôpital baptiste de Mbingo à Mutengene.

- Le drame s'est produit dans la nuit du 22 au 23 septembre 2026, lors d'une traversée vers une île de la zone de Mudeka, dans l'arrondissement de Tiko, département du Fako, région du Sud-Ouest.

- Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes du chavirement.

Ce que l'on ignore encore : le nombre exact de personnes à bord de la pirogue, les conditions météorologiques précises cette nuit-là, et si l'embarcation était équipée de gilets de sauvetage. Le préfet du Fako n'a pas précisé si la pirogue transportait des passagers au-delà de sa capacité.

« Les circonstances du chavirement n'ont pas encore été élucidées », indique le communiqué du préfet, cité par Xinhua. Une source locale jointe par téléphone évoque une traversée de nuit, mais n'a pas souhaité s'exprimer davantage.

Une série noire sur les eaux du Sud-Ouest

Ce drame n'est pas isolé. Il survient dix-sept jours après une autre tragédie maritime dans la région. Le 6 septembre 2026, deux embarcations rapides étaient entrées en collision à Kombo Itindi, dans le département du Ndian. Bilan : huit morts, dont plusieurs Nigérians.

En juillet 2026, un autre accident de bateau avait fait une vingtaine de victimes, majoritairement des ressortissants nigérians, dans les eaux camerounaises.

Les raisons de cette répétition sont connues. Les pirogues qui sillonnent la baie de Mudeka et les criques environnantes sont souvent surchargées. Les traversées nocturnes sont fréquentes. Les gilets de sauvetage, rares. La saison des pluies, qui bat son plein en septembre, aggrave les conditions de navigation.

« La baie de Mudeka n'enregistre pas une activité de tourisme remarquable », note la documentation disponible sur cette zone. Les bateaux de pêche et les embarcations traditionnelles y circulent pour des activités économiques. Mais pour les fidèles d'églises comme Ark of God, ces eaux servent aussi de voie d'accès à des lieux de retraite spirituelle.

Le silence de l'Église

Contactée vendredi, la direction d'Ark of God Ministries n'avait pas publié de déclaration officielle sur le drame. Nous avons tenté de joindre le secrétariat de l'église à Buea à plusieurs reprises dans l'après-midi. Sans succès.

Sur les réseaux sociaux, des publications attribuées à des proches des victimes circulent. Des photos de jeunes gens souriants, des messages d'adieu. Mais aucune information officielle sur l'identité des disparus n'a été rendue publique.

Les familles attendent. Les autorités enquêtent. Et dans les rues de Buea, la question revient : combien de temps encore avant que ces traversées ne soient sécurisées ?

Combien de personnes sont mortes dans le naufrage de Mudeka ?

Le préfet du Fako, Viang Mekala Engelbert, a confirmé un bilan de cinq morts : quatre filles et un garçon. Sept blessés ont été hospitalisés à Mutengene.

Les victimes étaient-elles membres de l'église de l'apôtre John Chi ?

Plusieurs médias et des publications sur les réseaux sociaux présentent les victimes comme des fidèles d'Ark of God Ministries. Cette affiliation n'a pas été confirmée officiellement par la direction de l'Église à ce stade.

Pourquoi se rendaient-ils sur une île ?

Le groupe se rendait sur une île de la zone de Mudeka pour préparer l'anniversaire de l'apôtre John Chi, prévu le 26 septembre.

Où sont les blessés ?

Les sept blessés ont été évacués à l'hôpital baptiste de Mbingo à Mutengene, où ils reçoivent des soins.

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