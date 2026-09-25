Ile Maurice: Trois officiers de l'ADSU absents en cour font l'objet de mandats d'arrêt

Un nouveau développement est intervenu dans l'affaire opposant la police au militant de LALIT, Roland Fozoo. Trois officiers de l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU), qui devaient témoigner devant la cour de Mahébourg, ont fait l'objet de mandats d'arrêt après leur absence à l'audience. Ils se sont toutefois présentés devant la cour par la suite, entraînant le rappel des mandats.

Les trois policiers doivent témoigner dans le cadre du procès intenté à Roland Fozoo à la suite d'un incident survenu le 2 janvier 2022. Le militant est poursuivi pour obstruction à des officiers publics dans l'exercice de leurs fonctions.

Lors de l'audience, la poursuite avait indiqué ne pas connaître les raisons de l'absence des trois officiers. Ces derniers avaient déjà manqué une précédente audience et avaient alors été sanctionnés d'une amende. Me Jean-Claude Bibi était présent pour représenter Roland Fozoo.

L'affaire remonte à une intervention de l'ADSU de Rose-Belle au domicile du militant. Roland Fozoo aurait filmé les policiers alors qu'ils se trouvaient dans la cour de sa résidence. Il avait ensuite été interpellé et conduit dans les locaux de l'ADSU.

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Une accusation d'obstruction à des officiers publics avait finalement été retenue contre lui le 4 janvier 2022. Plus de quatre ans après les faits, la procédure judiciaire se poursuit.

Après l'émission des mandats d'arrêt, les trois officiers concernés se sont présentés devant la cour de Mahébourg. Les mandats ont alors été rappelés. L'affaire a été renvoyée au 27 janvier 2027.