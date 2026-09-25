Ile Maurice: Chagos - Ramgoolam rencontrera le conseiller à la sécurité nationale britannique

Le Cabinet a pris note des derniers développements concernant l'accord sur l'archipel des Chagos, signé entre Maurice et le Royaume-Uni le 22 mai 2025. Lors d'un entretien téléphonique le 21 septembre, le Premier ministre britannique Andy Burnham a assuré à Navin Ramgoolam de son engagement à travailler avec Maurice et les États-Unis en vue de la ratification de l'accord.

Le Cabinet a également relevé que, lors de sa rencontre avec Donald Trump le 22 septembre, Andy Burnham avait indiqué que le président américain maintenait son opposition à l'accord. Le Premier ministre britannique a toutefois réaffirmé sa volonté de parvenir à une solution satisfaisant toutes les parties.

Selon le Cabinet, les autorités britanniques ne remettent pas en cause la souveraineté de Maurice sur l'archipel des Chagos. Maurice maintient par ailleurs que l'accord de mai 2025 garantit le fonctionnement à long terme de la base militaire de Diego Garcia.

Lors de sa prochaine visite au Royaume-Uni, Navin Ramgoolam doit rencontrer Jonathan Powell, conseiller à la sécurité nationale du Premier ministre britannique, afin de discuter des derniers développements concernant l'archipel.