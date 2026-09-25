Ile Maurice: Chagos - Ramgoolam rencontrera le conseiller à la sécurité nationale britannique

25 Septembre 2026
L'Express (Port Louis)

Le Cabinet a pris note des derniers développements concernant l'accord sur l'archipel des Chagos, signé entre Maurice et le Royaume-Uni le 22 mai 2025. Lors d'un entretien téléphonique le 21 septembre, le Premier ministre britannique Andy Burnham a assuré à Navin Ramgoolam de son engagement à travailler avec Maurice et les États-Unis en vue de la ratification de l'accord.

Le Cabinet a également relevé que, lors de sa rencontre avec Donald Trump le 22 septembre, Andy Burnham avait indiqué que le président américain maintenait son opposition à l'accord. Le Premier ministre britannique a toutefois réaffirmé sa volonté de parvenir à une solution satisfaisant toutes les parties.

Selon le Cabinet, les autorités britanniques ne remettent pas en cause la souveraineté de Maurice sur l'archipel des Chagos. Maurice maintient par ailleurs que l'accord de mai 2025 garantit le fonctionnement à long terme de la base militaire de Diego Garcia.

Lors de sa prochaine visite au Royaume-Uni, Navin Ramgoolam doit rencontrer Jonathan Powell, conseiller à la sécurité nationale du Premier ministre britannique, afin de discuter des derniers développements concernant l'archipel.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.