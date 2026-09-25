Ile Maurice: Lord Neuberger plaide pour renforcer l'attractivité du pays

25 Septembre 2026
L'Express (Port Louis)

Le Premier ministre, Navin Ramgoolam, a reçu lord Neuberger, ancien président de la Cour suprême du Royaume-Uni. Leurs échanges ont porté sur l'État de droit, les réformes juridiques et la législation mauricienne sur l'arbitrage international.

De passage à Maurice pour conduire un arbitrage commercial, Lord Neuberger a déclaré vouloir «encourager Maurice à se rendre aussi attractive que possible pour l'arbitrage commercial international et le règlement des litiges commerciaux internationaux». Il a souligné la réputation d'intégrité du pays et la possibilité de porter les appels devant le Comité judiciaire du Conseil privé. Il souhaite qu'à terme, des entreprises africaines viennent y tenir leurs arbitrages, sous l'égide d'un centre mauricien.

Lord Neuberger a présidé la Cour suprême du Royaume-Uni de 2012 à 2017.

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