Ile Maurice: Le Goncourt retire «C'était ça ou mourir» de sa première liste

25 Septembre 2026
L'Express (Port Louis)

L'Académie Goncourt a annoncé, ce vendredi 25 septembre, le retrait de C'était ça ou mourir, de Thélyson Orélien, publié aux Éditions Grasset, de sa première sélection pour le prix Goncourt 2026.

Dans un communiqué, l'Académie explique cette décision par les plagiats dont l'auteur «s'est rendu coupable au fil du temps» et qui viennent d'être révélés. Elle évoque également plusieurs analyses menées par des chercheurs et des journalistes, qui concluent, selon elle, que le roman est «selon toute vraisemblance très largement le produit d'une intelligence artificielle».

L'Académie affirme vouloir ainsi «préserver l'intégrité du prix Goncourt» et rappelle que son rôle est de promouvoir et de récompenser la littérature écrite par des auteurs. Elle souhaite également adresser un message aux participants du Goncourt des Lycéens, du Goncourt des Détenus et des différents Choix Goncourt de l'étranger, en précisant qu'elle ne cautionne pas la création de textes générés avec l'aide de l'intelligence artificielle.

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